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中華電信推動5G元宇宙 融合歷史文化與現代科技落地台南

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／本報系資料照片
中華電信。圖／本報系資料照片

中華電信（2412）近年積極以科技實力，加速推動智慧城市創新應用，近期以自主開發的5G元宇宙平台「YoCity」，融合歷史文化與現代科技，落地台南城市行銷與觀光。

中華電信攜手國發會共同推動5G元宇宙，中華電信近期以「5G元宇宙探索臺南城市新魅力」為主題，展示中華電信自主開發的5G元宇宙平台「YoCity」，將歷史文化與現代科技融合，讓使用者能以嶄新視角探索臺南的豐富歷史和文化遺產，為2024年的「臺南400」活動的城市行銷及觀光帶來全新的體驗與機會。

中華電信指出，「5G元宇宙科技推動城市行銷服務創新發展計畫」包含城市導覽、商業場域及活動展會抖三大主軸，透過5G元宇宙平台「YoCity」具體實現，在城市導覽方面，將安平古堡及安平老街，透過3D場域數位建模，讓使用者能身歷其境地探索臺南的歷史文化與景點，進一步提升觀光體驗的互動性與趣味性。

其次，中華電信指出，在商業場域的應用中，與南紡購物中心跨界合作，打造出元宇宙南紡購物中心商城。透過OMO（Online Merge Offline）的展售模式，將南紡商城虛擬場景中的商品以3D方式生動呈現在消費者眼前。消費者可透過操作Avatar的在商場中自由探索，並利用聲音驅動Avatar的肢體動作以及臉部表情，提升購物互動感，體驗新的購物樂趣。

此外，中華電信表示，活動展會應用以5G及雙鏡頭拍攝技術建立鹽水蜂炮360全景直播進行展示。透過5G高速率、低延遲以及邊緣運算等技術完成影像傳輸，讓全台民眾在遠端也能跨越空間限制，感受身歷其境鹽水蜂炮轟炸的視覺震撼。

5G 中華電信 元宇宙

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