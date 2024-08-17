自動化工業大展將登場 四零四秀智慧製造與綠色轉型

2024 年台北國際自動化工業大展即將在21日登場，強打AI、機器人、自動化等主軸，四零四科技（Moxa）強打強韌聯網賦能智造與綠色轉型。

2024 年台北國際自動化工業大展將於8月21日至24日，四零四將以「強韌聯網 驅動智能與永續升級」為主題，展示高頻寬工業骨幹網路與基於 IEC 62443 安全標準的工業網路安全解決方案、賦能工業邊緣 AI 應用的邊緣連網解決方案，以及可因應智慧製造與淨零碳排不斷演進的轉型需求的備戰策略。

四零四認為，全球智慧製造演進與淨零碳排需求急遽加速，使得數位轉型與綠色轉型成為產業升級的兩大驅策力，讓具備紮實產業根基與技術能量的台灣產業須迫切掌握轉型所需，實現數位和淨零雙軸發展，四零四將透過強韌的聯網技術和數位轉型解決方案，賦能企業邁向智慧製造和永續發展的新世代。

隨著工業數位轉型和人工智慧浪潮的推進，工廠對於產線的低延遲、高精準度通訊技術的需求愈發迫切，四零四指出，強韌聯網與先進通訊解決方案為智造應用提供強而有力的支持，具備低延遲、高速傳輸與高可靠的 100GbE/25GbE、16x10GbE高頻寬工業骨幹網路與邊緣到骨幹等完整解決方案；以及無線網路技術如 Wi-Fi 6 和 5G 專網等，協助企業實現高網速、大頻寬以及更靈活易擴充的通訊網路布建。

此外，四零四指出， Moxa 新世代 x86 IPC 系列邊緣運算解決方案，也為產業的數位轉型與智慧化應用提供更強健的根基，使得企業能夠從各個設備收集完整資訊以獲得更深入的洞察，賦能工業邊緣 AI 應用，實現智慧製造效益。