快訊

台北大巨蛋何時舉辦演唱會？ 李四川臉書PO照：相信已不遠了

疑遭機具撞傷 半邊身體變形！新北淡水建築工地意外1人慘死

仍有3人失蹤…陸船翻覆7人落海 4人獲救其中一名無生命跡象

自動化工業大展將登場 四零四秀智慧製造與綠色轉型

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2024 年台北國際自動化工業大展即將在21日登場，強打AI、機器人、自動化等主軸，四零四科技（Moxa）強打強韌聯網賦能智造與綠色轉型。

2024 年台北國際自動化工業大展將於8月21日至24日，四零四將以「強韌聯網 驅動智能與永續升級」為主題，展示高頻寬工業骨幹網路與基於 IEC 62443 安全標準的工業網路安全解決方案、賦能工業邊緣 AI 應用的邊緣連網解決方案，以及可因應智慧製造與淨零碳排不斷演進的轉型需求的備戰策略。

四零四認為，全球智慧製造演進與淨零碳排需求急遽加速，使得數位轉型與綠色轉型成為產業升級的兩大驅策力，讓具備紮實產業根基與技術能量的台灣產業須迫切掌握轉型所需，實現數位和淨零雙軸發展，四零四將透過強韌的聯網技術和數位轉型解決方案，賦能企業邁向智慧製造和永續發展的新世代。

隨著工業數位轉型和人工智慧浪潮的推進，工廠對於產線的低延遲、高精準度通訊技術的需求愈發迫切，四零四指出，強韌聯網與先進通訊解決方案為智造應用提供強而有力的支持，具備低延遲、高速傳輸與高可靠的 100GbE/25GbE、16x10GbE高頻寬工業骨幹網路與邊緣到骨幹等完整解決方案；以及無線網路技術如 Wi-Fi 6 和 5G 專網等，協助企業實現高網速、大頻寬以及更靈活易擴充的通訊網路布建。

此外，四零四指出， Moxa 新世代 x86 IPC 系列邊緣運算解決方案，也為產業的數位轉型與智慧化應用提供更強健的根基，使得企業能夠從各個設備收集完整資訊以獲得更深入的洞察，賦能工業邊緣 AI 應用，實現智慧製造效益。

5G AI

延伸閱讀

全球淨零排碳 太刀川英輔來台演講「把城市納入生態系統」

大型超商進駐、建遺構公園 左營眷村擬轉型「新時代眷村」

自行車業又放無薪假 製造業增加最多

自動化大展將登場 凌華展出邊緣運算成果

相關新聞

中華電信推動5G元宇宙 融合歷史文化與現代科技落地台南

中華電信（2412）近年積極以科技實力，加速推動智慧城市創新應用，近期以自主開發的5G元宇宙平台「YoCity」，融合歷...

B5G通訊衛星酬載預算8.8億 首枚發射擬延至2027年

為台版「星鏈」打頭陣，台灣首枚B5G低軌通訊衛星的酬載，將尋求海外廠商合作，國家太空中心（TASA）8月再次公告招標，預...

迎戰太空商業競賽 台廠立方衛星搭SpaceX火箭升空

「倒數3、2、1」，美國SpaceX公司Transporter-11航次，在台灣時間17日凌晨近3時升空，火箭上的乘客包...

緯穎：AI伺服器需求強勁 Q4受影響但長期趨勢不變

緯穎昨（16）日舉行線上法說會，財務長陳昌偉表示，預期下半年業績會較上半年成長，AI產品預計今年下半年出貨增加，整體AI...

應材財測沒驚喜 股價挫

美國半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）上季營收和獲利均優於預期，但本季營收預測僅略高預期，高度...

環球晶歐、美、亞太擴產 抓住趨勢

研調機構數據顯示，矽晶圓市場規模從今年到2029年，年複合成長率達3.82%，環球晶在亞太、歐美等地都積極擴產、壯大產能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。