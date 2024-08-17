B5G通訊衛星酬載預算8.8億 首枚發射擬延至2027年

為台版「星鏈」打頭陣，台灣首枚B5G低軌通訊衛星的酬載，將尋求海外廠商合作，國家太空中心（TASA）8月再次公告招標，預算匡列新台幣8億8000萬元，但據招標文件，發射時程將延後一年至2027年。

俄烏戰爭打響馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」名號，地球另一端的台灣也正在布局低軌通訊衛星網絡，以強化國家通訊韌性。

發展藍圖中，B5G計畫作為台灣推動通訊衛星、乃至台灣版星鏈的首部曲，將進行從衛星到地面站的通訊測試與驗證，攸關備援數據通訊、環境監測、防災、海上物聯網（maritime IoT）等應用。

時程上，B5G低軌通訊衛星計畫在2022年更新發展策略為2枚實驗衛星，後因遭逢COVID-19疫情影響，及為了讓通訊酬載達成更完整的功能驗證、確保在更嚴苛的太空環境下能正常運作，工研院提出需增加經費與工期。

經TASA內部評估，為降低計畫延遲風險，其中1枚通訊酬載將外購具飛行履歷的產品，另1顆酬載為自製，也就是續由TASA委託擁有開發地面4G、5G系統能力的工研院協助研製。

TASA曾於2023年首度公開招標通訊酬載、最終流標，此標案今年8月捲土重來，預算匡列8億8000萬元，希望購得「Ka頻段通訊酬載」，酬載任務執行期間至少3年，不論是預算規模、規格需求、任務需求，均與前一次招標時差不多。

不過，根據招標文件，首枚B5G低軌通訊衛星的發射時程，將由2026年延遲一年至2027年。

除上述2顆由政府主導的B5G低軌通訊衛星，國科會原於2021年規劃與民間廠商合作再研製4枚，即一共6枚，希望讓台灣業者在既有的強大資通實力上，發展通訊衛星系統設計、整合與驗測的能力，打進國際產業鏈。

至於目前進展為何，TASA回應中央社記者，為盤點台灣通訊衛星發展技術與國內產業需求，讓計畫更加周全，科技辦公室已指示召開台灣低軌通訊衛星產業策略會議（SRB），目前預計待SRB會議結束後，再依會議結論及國科會指示，擬訂後續的低軌通訊衛星產業發展策略，讓產學研一起加入低軌衛星產業發展，全面盤點後辦理。

此外，為因應低軌通訊衛星、火箭發射產業近年迅速崛起，國科會正著手修正台灣第3期「國家太空科技發展長程計畫」。至於何時將提報行政院，國科會表示，現正蒐集各方意見及協調中，完成後將盡速報院核定，經費方面，將配合修正結果調整，預計加碼400億元以上科技預算，強化台灣太空布局。