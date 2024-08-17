迎戰太空商業競賽 台廠立方衛星搭SpaceX火箭升空

「倒數3、2、1」，美國SpaceX公司Transporter-11航次，在台灣時間17日凌晨近3時升空，火箭上的乘客包含2枚台灣產業界研製的立方衛星，分別是探勘海洋資源的「信天翁」，以及將與地面終端設備進行通訊測試的「夜鷹」。

據最新訊息，台灣時間17日約清晨5時30分，兩枚立方衛星依序入軌；未來若能順利在太空環境下運作、完成驗證，可視為台廠加入衛星系統工程、迎戰太空商業競賽的關鍵一步。

與傳統的單一大型衛星計畫相比，立方衛星（CubeSat）成本與技術門檻較低，且體積小、重量輕，火箭一次可發射數枚到數十枚，也就是藉「以量取勝」，快速布署全球覆蓋的立方衛星星系，為民間業者拓寬了進軍外太空的窄門。

為迎戰太空商業時代，國科會轄下國家太空中心（TASA）啟動為期10年的「新創追星計畫」，考量立方衛星發展時程及任務週期，分成1年、3年、3年、3年，一共4期。

TASA指出，事實上，過去參與太空科技的國內廠商大多是開發衛星元件，但參與「新創追星計畫」的業者，須整合完整的衛星任務，也就是從系統設計、製造、整合、測試到發射後的操作「一條龍」，相當具有挑戰性。

TASA指出，國際市場非常看重太空「飛行履歷」，即產品曾實際應用於太空任務、或於太空環境測試，台灣科技製造業雖具備相當優勢，但若未能掌握衛星系統工程，就僅能執行委託製造（OEM）。

因此，為期1年的先期計畫，是先以驗證為目標，讓產業界累積衛星任務歷練，發想太空科技應用的商業模式，其中，由芳興科技研發的「信天翁」（TORO），以及鐳洋科技研發的「夜鷹」（Nightjar），在台灣時間8月17日凌晨2時56分，搭乘Transporter-11航次獵鷹九號火箭，從美國西岸的加州范登堡空軍基地發射。

TASA說明，「信天翁」立方衛星的酬載為海洋水色照相儀，團隊在赤道地區選定4個熱點，作為「信天翁」的主要拍攝區域，藉由分析海洋水色資訊定位漁場變化；其研發團隊芳興科技從1990年代、台灣首個衛星任務「福衛一號」起，就開始與TASA合作，除製作衛星微波天線，也常與國外太空、軍工相關單位合作零組件供應。

TASA指出，台灣的遠洋漁業聞名世界，經芳興科技實地探查，發現遠洋漁業在漁場定位、海上通訊、船隊管理等層面有充足的使用者需求，是台灣太空科技發揮的潛力領域，因此，芳興科技先以探勘海洋資源的「信天翁」為切入點，未來逐步擴展應用，可望讓國內太空服務與海洋產業相輔相成。

「夜鷹」則是搭載Ku頻段高速物聯網服務酬載，TASA表示，這次任務是要執行運行中的衛星，與地面上固定或高速移動終端設備（user terminal）的通訊測試，這類通訊規格若能取得驗證，未來應用情境可擴展至物聯網（IoT）。

TASA指出，這次升空的「信天翁」、「夜鷹」立方衛星規格均為3U（長約30公分、寬約10公分、高約10公分），在「新創追星計畫」的後續階段，鐳洋、芳興以及創未來科技將發展尺寸更大、達8U（長40公分、寬20公分、高20公分）的立方衛星星系，力拚2025年發射首批衛星。