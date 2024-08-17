彭博分析：美管制陸晶片 不利台廠

經濟日報／ 編譯易起宇簡國帆／綜合外電

彭博分析師認為，若美國加強對中國大陸的半導體銷售管制，對台灣科技業造成的風險可能高於對南韓的風險，因為台灣科技業對大陸的曝險比南韓高。

彭博分析師表示，兩國半導體仍透過大陸帶來大量營收，台灣比率略高於南韓，達到近30%，美中以外的歐洲和世界其他地區則占不到40%。鑒於台灣對大陸的較高曝險和在尖端晶片製造上的領先，美國若對與大陸的半導體貿易進一步設限，對台灣科技業的影響可能高於南韓。

雖然美國從川普政府時代就對大陸提高貿易限制和關稅，但聚焦在尖端半導體銷售的出口管制卻是2022年才大幅緊縮。這些措施的目的不只是限制大陸對人工智慧（AI）晶片的取得，也是要限制大陸的設計和研發能力。若美國基於「外國直接產品規則」（FDPR）進一步緊縮出口限制，荷蘭艾司摩爾（ASML）和日本東京威力科創等半導體製造設備製造商也可能受到影響。

據路透報導，美國可能會在未來幾個月宣布這些措施，有些盟國可能獲得豁免。在北亞兩大科技巨頭中，雖然台積電（2330）的大陸收入占比下滑幅度比南韓三星電子要大，但就算只有10%，對美國監管機關而言，可能還是太高。

規模較小的科技公司，可能比大企業更倚賴大陸。例如大聯大和可成科技有七成營收來自大陸。相形下，在MSCI南韓科技成分股中，只有樂金顯示器（LGD）超過一半營收來自大陸，但該公司專攻顯示面板，受到半導體管制的衝擊較小。

日本財務省16日表示，把晶片製造設備納入外國貿易規範，外國投資人在直接投資與晶片製造相關的設備時，須事先知會當局，以確保穩定的供應鏈。

半導體 南韓 美國

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