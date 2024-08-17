應材財測沒驚喜 股價挫

美國半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）上季營收和獲利均優於預期，但本季營收預測僅略高預期，高度期待應材能受惠人工智慧（AI）支出效益的投資人沒有驚喜，股價在美股16日早盤重挫逾3%。

應材在美股15日盤後公布，在截至7月28日的年度第3季（上季）淨利比去年同期成長9%至17億美元，經調整後每股盈餘2.12美元，營收年增5.5%至67.8億美元，都高於分析師預期。

其中，半導體系統部門的營收年增5.3%到49.2億美元，全球服務部門銷售成長7.9%到15.8億美元，顯示器與周邊市場部門營收成長6.8%到2.51億美元，ICAP類別（用於聯網電器、通訊和汽車產業的晶片設備）等部分業務表現則略為低迷。

執行長狄克森表示，生產高階處理器的設備需求依然強勁，客戶爭搶AI市場，正砸大錢於新科技，AI資料中心帶動巨大的晶片需求。

以地區來看，應材上季營收最大成長幅度來自中國大陸，增加24%至21.5億美元，上季有32%營收來自中國大陸，高於一年前的27%。對台灣銷售年減15%至11.5億美元，對南韓銷售增加12%至11億美元，對美國銷售微增1%到10.5億美元。

展望本季，應材預估營收約為69.3億美元加減4億美元，經調整後每股盈餘約2.18美元，略高於分析師預期。Runnung Point資本公司投資長舒曼指出，應材股價下跌部分原因是財測沒有如預期驚喜。

台系供應鏈包括京鼎（3413）、帆宣、零組件及備品供應商翔名及瑞耘、精密零組件代工廠公準等相對樂觀。京鼎看好隨著記憶體市況好轉與晶圓廠投資復甦，2024年營運下半年可望優於上半年，並上修訂單能見度與展望，法人更看好京鼎2025年營運可望挑戰新高。