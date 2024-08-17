環球晶歐、美、亞太擴產 抓住趨勢

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

研調機構數據顯示，矽晶圓市場規模從今年到2029年，年複合成長率達3.82%，環球晶在亞太、歐美等地都積極擴產、壯大產能，全力滿足客戶需求和明確增長的產業趨勢。

業界指出，受惠於AI應用不停歇，將推升矽晶圓用量，加上手機、車用及工業領域需求回升，有機會帶動新一波景氣循環的來臨．在技術層面上，新世代高頻寬記憶體HBM3e堆疊12層，再加上一片最底層的Base die，以及先進封裝製程CoWoS對12吋拋光片的用量增加，均將促使矽晶圓用量增加。

研調機構報告指出，2024年半導體矽晶圓市場規模預估為139.3億美元，預計2029年將達到168.1億美元，在2024-2029年年複合成長率為3.82%。

環球晶（6488）作為全球第三大矽晶圓供應商，工廠分布台灣、日本、韓國、中國大陸、美國、歐洲（丹麥），是供應全球晶圓代工及記憶體晶片主要原料，看好半導體晶圓代工、封裝等變革有助於矽晶圓的長線支撐，近幾年大幅在全球蓋新廠、擴大產能。

先前環球晶宣布旗下子公司GlobalWafers America（GWA）及MEMC LLC取得美國政府補助，將獲得最高4億美元的直接補助。環球晶在美國開發多樣化的次世代晶圓技術，包括在謝爾曼市設立研究與開發中心，以及在聖彼得斯市興建美國唯一的12吋先進SOI晶圓生產基地。

環球晶義大利子公司 MEMC S.p.A.的擴產計畫，也獲歐盟執委會、義大利企業暨義大利製造部的計畫補助。

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