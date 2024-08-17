緯穎：AI伺服器需求強勁 Q4受影響但長期趨勢不變

緯穎（6669）昨（16）日舉行線上法說會，財務長陳昌偉表示，預期下半年業績會較上半年成長，AI產品預計今年下半年出貨增加，整體AI伺服器占比在第4季可能無法達到50%，但是AI伺服器需求長期趨勢不變。

市場盛產晶片大廠輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構的旗艦產品GB200超級晶片出貨時間延後。陳昌偉指出，本來預期Blackwell系列產品最快可以在第4季帶來貢獻，但仍受原廠研發進度。陳昌偉指出，Blackwell對緯穎貢獻並沒有太顯著，即使Blackwell產品沒有在第4季出貨，也不會對緯穎有太大的影響。

緯穎法說會

據了解，緯穎目前手中的Blackwell機種GB200訂單占比約達20%左右，他強調，AI需求仍維持強勁，緯穎的Blackwell訂單都還在，即使出貨時間遞延，需求也仍然強勁。

緯穎昨天股價上漲100元，收2025元，重返2,000元俱樂部，三大法人近五個交易日賣超147張。

法人昨日關注AI伺服器訂單狀況，陳昌偉說，ASIC與GPU機種，都是緯穎定義的AI產品，之前緯穎的客戶都是超大型雲端資料中心，可以自研ASIC晶片，目前出貨主要都是在ASIC伺服器方面。當然下半年出貨還是ASIC比較多，GPU伺服器產品也陸續出貨，由於緯穎出貨的GPU基期小，成長幅度會比ASIC產品要大。

陳昌偉強調，目前來看，下半年一般（ASIC）伺服器出貨的比重與上半年差不多，但上半年一般伺服器出貨成長強勁，基期墊高，下半年成長仍來自AI伺服器產品，GPU產品的滲透率會逐漸增加。整體AI伺服器占比在第4季可能無法達到50%，但是AI伺服器需求的長期趨勢不變。

陳昌偉說，今年上半年資本支出約22億元，去年全年是48億元，看起來似乎上半年較去年同期支出較少，不過今年持續規劃產能與研發設備的投資，長期看好AI伺服器發展的趨勢不變。

陳昌偉表示，緯穎仍以ASIC產品居多，將持續致力於縮短進入新技術時間，包括產業關注度高的浸沒式液冷解決方案，客戶如下單有望在明年出貨。