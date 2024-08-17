緯穎：AI伺服器需求強勁 Q4受影響但長期趨勢不變

經濟日報／ 記者蕭君暉吳康瑋／台北報導
緯穎昨日舉行線上法說，預期下半年業績會較上半年成長，AI產品預計今年下半年出貨增加。 聯合報系資料照
緯穎昨日舉行線上法說，預期下半年業績會較上半年成長，AI產品預計今年下半年出貨增加。 聯合報系資料照

緯穎（6669）昨（16）日舉行線上法說會，財務長陳昌偉表示，預期下半年業績會較上半年成長，AI產品預計今年下半年出貨增加，整體AI伺服器占比在第4季可能無法達到50%，但是AI伺服器需求長期趨勢不變。

市場盛產晶片大廠輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構的旗艦產品GB200超級晶片出貨時間延後。陳昌偉指出，本來預期Blackwell系列產品最快可以在第4季帶來貢獻，但仍受原廠研發進度。陳昌偉指出，Blackwell對緯穎貢獻並沒有太顯著，即使Blackwell產品沒有在第4季出貨，也不會對緯穎有太大的影響。

緯穎法說會
緯穎法說會

據了解，緯穎目前手中的Blackwell機種GB200訂單占比約達20%左右，他強調，AI需求仍維持強勁，緯穎的Blackwell訂單都還在，即使出貨時間遞延，需求也仍然強勁。

緯穎昨天股價上漲100元，收2025元，重返2,000元俱樂部，三大法人近五個交易日賣超147張。

法人昨日關注AI伺服器訂單狀況，陳昌偉說，ASIC與GPU機種，都是緯穎定義的AI產品，之前緯穎的客戶都是超大型雲端資料中心，可以自研ASIC晶片，目前出貨主要都是在ASIC伺服器方面。當然下半年出貨還是ASIC比較多，GPU伺服器產品也陸續出貨，由於緯穎出貨的GPU基期小，成長幅度會比ASIC產品要大。

陳昌偉強調，目前來看，下半年一般（ASIC）伺服器出貨的比重與上半年差不多，但上半年一般伺服器出貨成長強勁，基期墊高，下半年成長仍來自AI伺服器產品，GPU產品的滲透率會逐漸增加。整體AI伺服器占比在第4季可能無法達到50%，但是AI伺服器需求的長期趨勢不變。

陳昌偉說，今年上半年資本支出約22億元，去年全年是48億元，看起來似乎上半年較去年同期支出較少，不過今年持續規劃產能與研發設備的投資，長期看好AI伺服器發展的趨勢不變。

陳昌偉表示，緯穎仍以ASIC產品居多，將持續致力於縮短進入新技術時間，包括產業關注度高的浸沒式液冷解決方案，客戶如下單有望在明年出貨。

AI 伺服器 緯穎

延伸閱讀

GB200延後出貨、訂單仍續強！法人點名「2大廠」前景佳

搶進先進製程設計服務…特殊應用IC鏈 商機大爆發

緯穎財報／第2季每股賺26.85元 對美國子公司增資百億元

AI股全面大反攻！緯創、緯穎領軍衝漲停 鼎天近乎填息

相關新聞

緯穎：AI伺服器需求強勁 Q4受影響但長期趨勢不變

緯穎昨（16）日舉行線上法說會，財務長陳昌偉表示，預期下半年業績會較上半年成長，AI產品預計今年下半年出貨增加，整體AI...

應材財測沒驚喜 股價挫

美國半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）上季營收和獲利均優於預期，但本季營收預測僅略高預期，高度...

環球晶歐、美、亞太擴產 抓住趨勢

研調機構數據顯示，矽晶圓市場規模從今年到2029年，年複合成長率達3.82%，環球晶在亞太、歐美等地都積極擴產、壯大產能...

彭博分析：美管制陸晶片 不利台廠

彭博分析師認為，若美國加強對中國大陸的半導體銷售管制，對台灣科技業造成的風險可能高於對南韓的風險，因為台灣科技業對大陸的...

電信三雄 大秀AI肌肉

電信三雄近年積極透過AI提升營運效率，以AI結合自主研發技術，投入AI語音客服、打擊詐騙，積極打造AI智慧解決方案，強化...

輝達GB200出貨遞延 緯穎高管：需求沒變市況穩、影響不大

市場盛產晶片大廠輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構的旗艦產品GB200超級晶片，因設計及散熱問題導致出貨時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。