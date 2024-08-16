AI伺服器身價高、接單耗財力 緯穎：擬啟用寄銷模式

AI伺服器供應鏈放量，隨機櫃身價倍增，資金需求提升，廠商也出現多元接單模式，緯穎（6669）過去主力出貨AI ASIC伺服器，營收以買進賣出（buy and sell）模式為主，但隨GPU單價大增，未來不排除寄銷Cosign模式，廣達（2382）也同樣表示，不同客戶有不同接單模式，會盡力協商降低財務負擔。

廣達第2季度AI伺服器出貨比重已達5成，緯穎也朝3成邁進，一座GB200機櫃伺服器售價高達300萬美元（新台幣1億元左右），一台H100伺服器也要1600萬元，隨AI伺服器出貨放量，對供應鏈而言不僅是業績大補丸，也增加營運周轉金負擔，為此伺服器大廠紛紛募資補充銀彈。

緯穎16日舉行法說會，公司表示，公司伺服器業務至今都以買進賣出模式為主，也就是產品量產的準備，是由緯穎籌措資金採購原物料，生產後售出，成品銷售計入銷貨成本，兩者差就是毛利。

緯穎解釋，買進賣出模式分關鍵原料「跟原廠買」或「跟客戶買」兩種，前者付款天數較短，後者是客戶先跟原廠買晶片零件，再賣給緯穎製造成產品後賣回給客戶，付款天數多半與交貨天數一致，商業付款條件會比較好，有利於緯穎資金籌措準備，但整體而言，兩者毛利率跟毛利金額都不會有太大差異。

緯穎現階段多數AI伺服器都以ASIC伺服器為主，GPU伺服器在下半年才逐漸放量，由於GPU晶片單價較高，商業模式也會出現變化，若不調整則會影響籌措資金需求及存貨成本上升，也會影響毛利率。

緯穎表示，GPU的採購未來會有更多元的彈性，有必要也會採取寄銷模式，也就是客戶買零件，且將零件放在緯穎倉庫內供工廠生產，但該零件庫存仍是算客戶原物料，如此就能讓緯穎明顯節省採購成本，由於不計算銷貨成本，對毛利率也有顯著貢獻。

而為何要改變商業模式？緯穎分析，若訂單規模大到緯穎沒有辦法準備這麼多的資金，或是要準備這樣規模的資金（借款或募資）也有成本，必須對客戶收費，故客戶就會判斷該費用是否可以接受，若緯穎籌資成本高於客戶自己解決零件問題時，客戶就會自己準備資金購料。

緯穎手上有250億元現金，7月又完成募資460億元。

廣達上周也被外資問及：替客戶購料準備如此龐大資金，是否會對客戶收取相應服務費？對此廣達指出，「我們不會傷害到我們和客戶之間的協議。我們的日常工作就是與供應商和客戶溝通，如何在利潤和我們所做的事情之間找到平衡。無論是買賣，還是其他事情，不同的客戶，不同的模式。但我們非常樂意以不同的形式與客戶合作。我們也會盡力與客戶協商，看看如何減輕我們的負擔。」

AI伺服器大廠下半年隨GPU伺服器放量，紛紛拉高手中現金部位應戰，同時若維持傳統買進賣出模式，勢必會稀釋毛利率表現，為減輕財務壓力，商業模式也各出奇招，鴻海（2317）財務長黃德才日前也指出，部分AI伺服器營收採用買進賣出交易模式，影響毛利率，故會提高零件垂直整合以改善毛利率，集團手握兆元現金，會密切關注現金流入狀況。