電信三雄 大秀AI肌肉

電信三雄近年積極透過AI提升營運效率，以AI結合自主研發技術，投入AI語音客服、打擊詐騙，積極打造AI智慧解決方案，強化安防、交通、文化、生物多樣性等應用，搶進政府及企業客戶市場。

中華電信近年以AI為核心打造AI客服智慧安防、智慧交通、智慧客服、智慧文化等領域智慧應用服務。近期「全通路AI客服」，整合雲端客服、文字客服、語音客服及客戶意見，協助多個縣市政府機關建立智慧客服系統，更以AI導入智慧文化，建構「5G元宇宙城市行銷服務」平台，落地台南3D鹽水蜂炮、高雄亞灣元宇宙市集。

中華電信指出，自主研發AI影像辨識、噪音辨識等技術打造「雲端多功能科技執法」，更透過AIoT感測技術，打造「5G輕軌路口安全智慧輔助系統」，智慧交通領域則整合陸、海、空無人載具及AIoT感測技術打造「5G智慧海港2.0」服務，「AI影像辨識人潮疏散」解決方案，協助政府進行人潮疏散，成功縮短大型活動疏運時間，已經應用在大型演唱會及運動賽事。

去年起中華電信爭取政府及大型企業的AI專案，與微軟共同推動AI轉型，利用AI技術協助客戶部署即時語音辨識系統以及智慧文件辨識檢測服務。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民則表示，遠傳全方位導入生成式AI於數位治理、優化服務，運用生成式AI結合遠傳智能客服機器人，緩解第一線客服壓力。「企業版生成式AI白領賦能方案」、「長照樂齡AI賦能方案」、「高雄旅遊熱點分析」及「高雄旅運中心港務戰情應用」等在地AI應用，導入政府及企業客戶。

台灣大以AI科技推出「OP企業AI語音客服」解決方案，以在地化大型語言模型，客製化調教AI客服系統，建立高達97%的高精準語音辨識，要瞄準金融、零售、服務業、旅遊、醫療等產業，以AI驅動客服自動化。

此外，台灣大耕耘AI智慧物聯網商機，包含推出「智慧桶裝瓦斯物聯網雲端平台」提升管理效能，降低40%人事成本，用戶即時監看使用氣量。