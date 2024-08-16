鎖定機械金屬工業聚落 資安院攜手逢甲培育資安長

資安院今天表示，考量台灣中部地區為精密機械製造業、金屬工業的重要聚落，資安院攜手逢甲大學開辦第3期資安長高階領導班，課程強調實務性，盼協助中部地區產業提升資安韌性，加速數位轉型。

國家資通安全研究院今天發布新聞稿，數發部長黃彥男非常看重產業資安與數位韌性，要求資安院公私協力加強推動產業資安防護、資安情資分享與人才培訓等工作。資安院特別針對製造業需求，首度移師中部跟逢甲大學開辦資安長高階領導班。

資安院今天跟逢甲大學開辦第3期資安長高階領導班。資安院表示，考量中部地區為精密機械製造業與金屬工業重要聚落，訓練課程特別強調實務學習，加入豐富的精密機械產業案例探討，並安排學員實地參訪漢翔航空公司，讓學員接觸到最先進的資安技術與管理經驗。

資安院說，課程著重培養企業資安長所需的專業知識與管理能力，課程涵蓋資安法規與治理、資安風險管理、資安稽核、資源分配、系統安全、資安應變與新興科技等核心領域，協助學員了解資安長在企業中的角色。

配合數發部打詐、強化數位韌性等政策，資安院參考國際資安人才職能訓練基準，培訓民間企業所需的各類資安人才，除了已開辦的資安長高階領導班外，也將陸續開辦金融資安長、醫療資安長、資安事件應變工程師及高階資安實戰人才等各類訓練。