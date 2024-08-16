快訊

慶祝奧運羽球男雙金牌2連霸 蔣萬安宣布在這路段設別名「麟洋路」

總統退選副手上陣！美民主黨全代會近似1968年情節 多項詭異巧合難忽視

鎖定機械金屬工業聚落 資安院攜手逢甲培育資安長

中央社／ 台北16日電

資安院今天表示，考量台灣中部地區為精密機械製造業、金屬工業的重要聚落，資安院攜手逢甲大學開辦第3期資安長高階領導班，課程強調實務性，盼協助中部地區產業提升資安韌性，加速數位轉型。

國家資通安全研究院今天發布新聞稿，數發部長黃彥男非常看重產業資安與數位韌性，要求資安院公私協力加強推動產業資安防護、資安情資分享與人才培訓等工作。資安院特別針對製造業需求，首度移師中部跟逢甲大學開辦資安長高階領導班。

資安院今天跟逢甲大學開辦第3期資安長高階領導班。資安院表示，考量中部地區為精密機械製造業與金屬工業重要聚落，訓練課程特別強調實務學習，加入豐富的精密機械產業案例探討，並安排學員實地參訪漢翔航空公司，讓學員接觸到最先進的資安技術與管理經驗。

資安院說，課程著重培養企業資安長所需的專業知識與管理能力，課程涵蓋資安法規與治理、資安風險管理、資安稽核、資源分配、系統安全、資安應變與新興科技等核心領域，協助學員了解資安長在企業中的角色。

配合數發部打詐、強化數位韌性等政策，資安院參考國際資安人才職能訓練基準，培訓民間企業所需的各類資安人才，除了已開辦的資安長高階領導班外，也將陸續開辦金融資安長、醫療資安長、資安事件應變工程師及高階資安實戰人才等各類訓練。

製造業 資安 逢甲大學

延伸閱讀

德國蔡司舉辦電子客戶創新日 推動AI產業加速發展

陸工業產出增速連三月放緩 上月成長5.1% 低於預期

打造安全數位未來 台灣數位信任協會今成立

台灣數位信任協會成立 建立數位信任生態系

相關新聞

輝達GB200出貨遞延 緯穎高管：需求沒變市況穩、影響不大

市場盛產晶片大廠輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構的旗艦產品GB200超級晶片，因設計及散熱問題導致出貨時間...

環球晶董座徐秀蘭：AI手機和PC換機潮可期 明年營運比今年好

矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀欄今（16）日參加櫃買中心業績發表會表示，導入AI功能的手機和個人電腦（PC）和智...

工研院舉辦「公益兒童科技體驗營」 關懷偏鄉科普教育

工研院16日舉辦「公益兒童科技體驗營」，以「AI魔法 守衛家園」為主題，邀請花蓮弱勢、原住民與新住民兒童到工研院位於花蓮...

鴻海零廢證書地圖全揭露 煙台園區取得鉑金級認證

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）持續推動「EPS+ESG＝永續經營」理念不遺餘力，在ESG主題月「鴻海環境月」時...

出席亞太技術年會 陳其邁：打造高雄成為理想的技術開發環境

高雄市長陳其邁16日出席「DevDays Asia 2024亞太技術年會」高雄場，他表示，連續三年都來參加盛會，感謝台灣...

鴻海首次公布環境管理手冊拚綠循環園區 零廢證書地圖全揭露

全球最大科技製造與服務商鴻海科技集團今日宣布，持續推動「EPS+ESG＝永續經營」理念，在ESG主題月「鴻海環境月」時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。