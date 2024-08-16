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輝達GB200出貨遞延 緯穎高管：需求沒變市況穩、影響不大

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

市場盛產晶片大廠輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構的旗艦產品GB200超級晶片，因設計及散熱問題導致出貨時間向後遞延。對此，代工大廠緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）財務長陳昌偉指出，我們本來預期Blackwell系列產品最快可以在第4季帶來貢獻，不過由於設計及散熱等問題，導致發生遞延，不過實際造成的影響並不大。

據悉，緯穎目前手中的Blackwell機種GB200訂單占比約達20%左右，陳昌偉指出，對於緯穎整體營收而言，Blackwell的貢獻並沒有太顯著，事實上，即使Blackwell產品沒有在第4季出貨，也不會對緯穎有太大的影響，他強調，目前來看AI市場需求仍維持強勁，並沒有因為出貨遞延而出現任何下滑，而且手中的Blackwell訂單都還在，並沒有消失，因此就算向後遞延、也仍然強勁。

陳昌偉指出，緯穎去年底AI伺服器占比大約20%，而隨著新專案及新的AI產品下半年啟動出貨後，目標下半年占比將持續擴大超過50%。他透露，若將原先預估的Blackwell營收貢獻拿掉，第4季AI伺服器的營收占比也仍然接近50%，並且下半年還將有新的AI伺服器產品推出，總結來說，團隊認為市場對AI的需求，從7月份以來一直都很強勁、且都沒有改變。

面對「Blackwell架構旗艦產品GB200超級晶片」出貨遞延、外界關心最快什麼時候才會啟動出貨？陳昌偉坦言，整個進度的推進，並非緯穎能夠掌控，至於實際的出貨時間，這個方面則需要視上游晶片原廠的研發進度而定，不過目前緯穎認為整個伺服器市場的趨勢都不會改變，而這方面的狀況都很平穩，再加上下半年還會有新機種的出貨，因此下半年AI營收仍然穩定樂觀。

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