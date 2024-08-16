京城銀法說會／總座 ：台南房價沒蛋白區 善化推案單價破50萬元

京城銀行（2809）下午法說會，會上京城銀總經理姜宏亮指出，京城銀行房貸業務目前水位距離依銀行法72-2條計算上限30%還有將近10個百分點的空間，因此沒有限貸問題，大台南地區的房地產市場在台積電（2330）設廠效應帶動下，台南善化一帶已有建案開一坪50多萬元，「現在台南（房價）已經沒有分什麼蛋白、蛋黃區，根本是打蛋全部混到一起」，也就是全部都在漲。

姜宏亮指出，台積電設廠帶動的南台灣科技S廊帶效應可觀，今年初他觀察京城銀承做房貸業務，在台南善化、新市一帶的房價已經漲到一坪36萬元，嘉義太保的房價也已經到30萬元，短短兩、三年房價增幅就超過四成。現在太保房價已經站穩3字頭之上，跟善化、新市應該都可望上看4字頭，並且在善化已經有建案開價開出每坪50多萬元，台南市區也多在60萬元以上。所以他觀察大台南房價已經沒在分蛋白、蛋黃區，根本像打蛋混在一起、全部都在漲。

姜宏亮表示，京城銀依照銀行法72-2條計算房貸土建融上限，現在大概20%出頭，所以還有很大的空間，不像部分大型公股行庫可能因滿水位而有限貸或排隊的狀況，歡迎個人自用房貸來京城銀辦房貸，但是京城銀不做價格競爭促銷，對於房貸業務採取穩健作法。

他並表示，京城銀對房貸業務不算特別積極，但從今年起有點不一樣，今年開始針對自家往來建商的建案完銷後跟進承作分戶貸款，但是京城銀並沒做分戶貸款的整批報價，而是針對個案、自住型客戶，由建商轉介紹給京城銀。