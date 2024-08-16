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群創轉手南科四廠5.5代廠房 朝轉型路線持續邁進

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台積電（2330）日前宣布以171.4億元購入群創光電（3481）的南科四廠5.5代廠房。TrendForce觀察，目前台系面板廠仍有不少較小世代的產能，這些產能過去主要生產IT面板與中小面板，隨著競爭對手的大世代產能不斷擴充，台廠的小世代線越來越難與大世代產能競爭，促使這幾年台廠開始邁向轉型的路線。

TrendForce認為，群創2023年底關閉5.5代線後，開始積極探詢後續轉型的可能性，最終拍板直接由台積電買下該廠房，用以擴充先進封裝產能。這項交易對雙方都有好處，對群創而言，轉手閒置廠房資產可望獲得業外收入的挹注；對台積電而言，快速取得既有廠房，將有助加速擴充先進封裝產能，緩解產能吃緊的問題。

TrendForce指出，群創南科廠5.5代線占其原本產能約10%，這也意味群創在TFT-LCD業務上將持續收斂，同時加速轉型。群創近年開始積極利用小世代線產能發展非顯示相關的利基型應用，如面板級扇出型封裝、X-ray Sensor等，也積極朝向車用市場等系統整合領域開拓新業務。被寄予厚望的面板級扇出型封裝技術，歷經長時間的開發，有望見到初步成果，這將有助於群創淡化傳統純面板廠的角色，並透過其核心技術能力朝多元領域發展與轉型。

TrendForce表示，群創2023年底關閉的5.5代產能，約占全球LCD面板整體產能的1%，而2024年Sharp預計關閉Sakai 10代廠，預估對2025年整體產能影響約2%。此外，LGD預計轉售廣州8.5代廠給中國大陸面板業者，據此，大陸面板廠占整體面板產能的比重將從2024年的68%，提升至2025年的71%，全球面板產能集中度將持續提升，而大陸面板廠在TFT-LCD領域在取得絕對的產能優勢下，對全球顯示產業的影響力也將繼續擴大。

台積電 群創 面板

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