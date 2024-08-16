德國蔡司舉辦電子客戶創新日 推動AI產業加速發展

光學技術大廠蔡司看準AI時代下台灣電子產業面臨複雜化、精密化的量測需求。今（16）日舉辦電子客戶創新日，以「數智互聯，質效合一」為題，邀集電子產業專家針對AI伺服器引領資料中心的發展、解鎖AR/VR自由取面技術等電子應用情境探討實務解決方案。

蔡司強調，將秉持「Bridge Taiwan to Global」的策略，持續加碼投資台灣，接下來蔡司台灣工業量測也將投資品質卓越中心，旨在成為全台技術服務支持與教育培訓的中樞，期待與台灣共同推動全球電子產業的技術創新，助力台灣成為AI發展的世界中心。

蔡司台灣總經理章平達表示，蔡司集團每年投資總營業額15%於研發領域，產出超過500項專利，持續拓展工業量測在各垂直領域應用。透過在量測領域中的豐富經驗與領先技術，為AI產品日益複雜化的量測需求提供整合軟硬體功能的客製化工業量測解決方案，提供消費電子、汽車電子、通訊電子等領域經過認證的精準量測技術。

蔡司全球電子行業負責人暨台灣工業量測解決方案總監嚴子登表示，隨著電子產業中AI等新興產業的崛起，創新技術的量測標準不一成為產業共同挑戰。電子產品更是向高密度、小型化、複雜化發展。蔡司憑藉深厚的檢測技術積累，已為消費電子、通訊電子和新應用趨勢制定全方位的解決方案，協助建立從研發設計到量產的量測系統操作流程（Measurement Standard Operating Procedure，MSOP），透過標準化工業檢測流程提高製造效率與品質，並期待進一步推動產業共同標準，加速電子技術發展。

除在MSOP上協助客戶建立標準化流程外，蔡司在技術上則以工業電腦斷層掃描和X光解決方案因應電子產業在製造AI產品時複雜的量測需求，可廣泛應用於製造、汽車及航空等行業。工業電腦斷層掃描則具備高解析度X光成像和先進掃描技術，得以透過無損檢測，進行複雜結構的3D建模分析。