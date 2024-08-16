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環球晶徐秀蘭：看好下半年季季高 期待AI筆電帶動換機潮

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
矽晶圓大廠環球晶今日參加櫃買業績發表會，董事長徐秀蘭釋出最新的營運展望。記者李孟珊／攝影
矽晶圓大廠環球晶今日參加櫃買業績發表會，董事長徐秀蘭釋出最新的營運展望。記者李孟珊／攝影

矽晶圓大廠環球晶（6488）16日參加櫃買業績發表會，董事長徐秀蘭釋出最新的營運展望，看好今年第3、第4季維持季季高的趨勢不變，且還可以期待加入AI功能的筆電、桌機以及手機等，其換機潮可以期待，看好明年營運肯定比今年還要好。

徐秀蘭指出，其實半導體可以說是庶民經濟，因為舉凡車子、家電甚至到餐廳的智慧化服務，運用半導體的東西太多了，再加上2023年大家庫存太多，今年陸續消化，所以2024年整體半導體產業是優於去年，同時預期到今年年底會愈來愈健康，帶動客戶於明年的投產比重會攀升。

不過徐秀蘭也點出，全球還是有很多不確定性，包括戰爭、美國總統選舉等，都會影響總體經濟，可是若降息的話，對半導體來說是好消息，因為當利率下降，車用就會恢復上來，還有房市等，推估今年全球利率趨勢應該是往下走，這樣基本上眾人的消費行為有機會會更積極。

矽晶圓大廠環球晶今日參加櫃買業績發表會，董事長徐秀蘭釋出最新的營運展望。記者李孟珊／攝影
矽晶圓大廠環球晶今日參加櫃買業績發表會，董事長徐秀蘭釋出最新的營運展望。記者李孟珊／攝影

半導體 矽晶圓

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