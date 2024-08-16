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耕興法說會／AI 智慧機、5G 終端裝置 帶動下半年營運動能

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

耕興（6146）16日召開法說會，總經理室特助周煒哲提到，5G終端裝置與AI智慧機硬體升級，可攜式裝置搭配5G通訊帶動新型態硬體發展，也促進檢測需求增加。4G LTE的模組結合5G應用於終端裝置5G RedCap晶片降低了產品開發門檻，可望打開5G終端裝置數量，在未來連網裝置乃至未來的各種終端設備都有望採用這項新技術。公司已有開始測試相關產品，預期後續發展至明年上半年可望放量。

他也提到，OTA測試進入CTIA 6.0規格可望帶動檢測項目價格提升20%不等，未來終端裝置規格升級也將帶動更多無線產品相關測試需求。

4G 5G

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