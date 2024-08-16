快訊

罷免謝國樑成案！中選會決議10月13日舉行投票

直播／奧運英雄大遊行登場！出席名單、路線一次看

台股會V轉嗎？ 法人曝四大觀察點：看後續表現

工研院舉辦「公益兒童科技體驗營」 關懷偏鄉科普教育

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
工研院16日舉辦「公益兒童科技體驗營」。圖為去年的體驗營。工研院／提供
工研院16日舉辦「公益兒童科技體驗營」。圖為去年的體驗營。工研院／提供

工研院16日舉辦「公益兒童科技體驗營」，以「AI魔法 守衛家園」為主題，邀請花蓮弱勢、原住民與新住民兒童到工研院位於花蓮的OMEGA ZONE場域，體驗最熱門的生成式AI影像辨識、無人機等科技。活動內容包括無人機視覺小飛手、AI創作魔法師及創意結構小技師，透過寓教於樂的營隊活動，讓學童們親身體驗科技的奧妙，並了解科技如何幫助人們應對地震等天然災害。

工研院「公益兒童科技體驗營」已連續舉辦13年，本次獲得美國在台協會AIT美國資料中心、花蓮縣政府教育處、慈濟基金會、慈濟大學等單位的支持，一同深耕花東科技教育，培育未來科技人才，同時集結工研院院友與各界夥伴志工為弱勢學童帶來一場特別的科技體驗。

工研院副總暨永續長兼社會公益委員會主委何大安表示，配合聯合國永續發展目標（SDGs）的SDG 4優質教育目標，確保弱勢族群學童可以平等地獲得知識與技能，工研院長期關懷弱勢、偏鄉學童的科普教育，將創新科技轉化為淺顯易懂的教材，以樂趣啟發孩童潛力，擴大他們的生活體驗，希望豐富的科技營隊內容，扎根科技種子，對他們的未來可以產生正面影響。

工研院與美國在台協會AIT美國資料中心皆長期致力於推廣科技教育，今年再度攜手於東部辦理科技營隊活動。透過此次合作，將STEM教育落實到東部地區，並藉由營隊活動，讓更多學童接觸到科技，並培育出對科技充滿熱情的下一代。

花蓮縣政府教育處處長翁書敏表示，在體驗營中，參與的志願者們投入了大量的時間和精力，帶領孩子們進行各種科技相關的活動。透過實際操作和互動學習，孩子們不僅增進了對科技的理解，還學會了如何將所學應用於日常生活中，這樣的活動不僅能夠激發孩子們的學習興趣，更是為他們未來與科技世代接軌打下堅實的基礎。

工研院 美國在台協會

延伸閱讀

影／無人機足球競賽在台中舉行 培養未來無人機操作員

工研院攜手南台灣業界 盼打造淨零碳排產業示範區

壯大南方產業論壇爭黨 聚焦南方雨林計畫技術服務

工研院新任董座吳政忠願景：產學連結 強化育才留才

相關新聞

出席亞太技術年會 陳其邁：打造高雄成為理想的技術開發環境

高雄市長陳其邁16日出席「DevDays Asia 2024亞太技術年會」高雄場，他表示，連續三年都來參加盛會，感謝台灣...

鴻海首次公布環境管理手冊拚綠循環園區 零廢證書地圖全揭露

全球最大科技製造與服務商鴻海科技集團今日宣布，持續推動「EPS+ESG＝永續經營」理念，在ESG主題月「鴻海環境月」時，...

工研院舉辦「公益兒童科技體驗營」 關懷偏鄉科普教育

工研院16日舉辦「公益兒童科技體驗營」，以「AI魔法 守衛家園」為主題，邀請花蓮弱勢、原住民與新住民兒童到工研院位於花蓮...

鴻海零廢證書地圖全揭露 煙台園區取得鉑金級認證

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）持續推動「EPS+ESG＝永續經營」理念不遺餘力，在ESG主題月「鴻海環境月」時...

不只輝達？ 陳其邁透露「好幾個大廠投資計畫將啟動」

微軟看好南台灣AI科技力，連續3年從台北移師高雄舉辦亞太技術年會，今天上午數位部次長林宜敬、市長陳其邁等人共同為活動揭開...

TPCA：今年明年全球軟板市場回溫 AI 智慧機 PC 扮關鍵

台灣電路板協會今日發佈新聞稿，引用與工研院產科所最新發佈《2024全球軟板產業掃描與發展動態》預估2024年全球軟板市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。