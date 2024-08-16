工研院舉辦「公益兒童科技體驗營」 關懷偏鄉科普教育

工研院16日舉辦「公益兒童科技體驗營」，以「AI魔法 守衛家園」為主題，邀請花蓮弱勢、原住民與新住民兒童到工研院位於花蓮的OMEGA ZONE場域，體驗最熱門的生成式AI影像辨識、無人機等科技。活動內容包括無人機視覺小飛手、AI創作魔法師及創意結構小技師，透過寓教於樂的營隊活動，讓學童們親身體驗科技的奧妙，並了解科技如何幫助人們應對地震等天然災害。

工研院「公益兒童科技體驗營」已連續舉辦13年，本次獲得美國在台協會AIT美國資料中心、花蓮縣政府教育處、慈濟基金會、慈濟大學等單位的支持，一同深耕花東科技教育，培育未來科技人才，同時集結工研院院友與各界夥伴志工為弱勢學童帶來一場特別的科技體驗。

工研院副總暨永續長兼社會公益委員會主委何大安表示，配合聯合國永續發展目標（SDGs）的SDG 4優質教育目標，確保弱勢族群學童可以平等地獲得知識與技能，工研院長期關懷弱勢、偏鄉學童的科普教育，將創新科技轉化為淺顯易懂的教材，以樂趣啟發孩童潛力，擴大他們的生活體驗，希望豐富的科技營隊內容，扎根科技種子，對他們的未來可以產生正面影響。

工研院與美國在台協會AIT美國資料中心皆長期致力於推廣科技教育，今年再度攜手於東部辦理科技營隊活動。透過此次合作，將STEM教育落實到東部地區，並藉由營隊活動，讓更多學童接觸到科技，並培育出對科技充滿熱情的下一代。

花蓮縣政府教育處處長翁書敏表示，在體驗營中，參與的志願者們投入了大量的時間和精力，帶領孩子們進行各種科技相關的活動。透過實際操作和互動學習，孩子們不僅增進了對科技的理解，還學會了如何將所學應用於日常生活中，這樣的活動不僅能夠激發孩子們的學習興趣，更是為他們未來與科技世代接軌打下堅實的基礎。