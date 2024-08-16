凌華「AI、AMR、綠能」 自動化展三箭齊發

工業電腦大廠凌華（6166）將於8月21至24日的2024台北國際自動化展，以「賦能AI轉型，永續智慧製造」為主軸，展出以邊緣運算為核心，環繞著AI智慧製造、自主移動機器人、綠能三大主題，偕同產業合作夥伴推出從電動車充電樁管理、廠務能源管理、企業碳盤查管理到機器人物料搬運系統，乃至於時下最火紅的CoWoS半導體封裝製程提出高速、高準確性的自動聚焦檢測解決方案，展現凌華科技在邊緣AI算力的強大整合能力，驅動智能與綠能轉型，協助企業強化競爭力。

隨著AI應用的蓬勃發展，凌華科技推出「AI² PC」策略，融合智能 AI（Intelligent）與工業電腦（Industrial）的雙重優勢，提供超過 40 TOPs 的高效能運算平台，滿足各類 AI應用需求。此策略深入布局邊緣AI市場，並搭配與聯發科技（2454）合作推出的 SMARC 電腦模組，支援多組 4K 顯示器和相機輸入，具備省電低功耗和高效能的AI和圖形運算能力。此外，現場將在產品上展示聯發科技生成式AI平台「MediaTek DaVinci」，提供產品資訊導覽服務。

凌華科技與友達光電（2409）合作推出的IP69K工業級觸控電腦，搭載Intel Core處理器和Full HD觸控顯示器的抗腐蝕不鏽鋼外殼和配備全M12型連接器，防水防塵，是嚴苛工業環境的理想選擇。現場一系列展示工業級觸控顯示器、人機介面與OSM、SMARC、COM Express、COM-HPC等嵌入式模組化電腦產品，滿足客戶系統整合需求。同時還可以一睹榮獲 Embedded World 「Best in Show」肯定的開放式觸控電腦，該產品採用恩智浦半導體(NXP)的 NXP i.MX 8M Plus 應用處理器。

在智慧工廠中，管理和維護異質系統及自主移動機器人(AMR)是一項挑戰。凌華科技攜手生態系夥伴泰雅與伸波通訊，透過 MicroRAN 工業自動化專網方案，輕鬆整合 OT 設備與 IT 系統，並搭配法博研發的 SWARM CORE® 平台，實現設備通訊和即時調度，提升 AMR 效率。凌華科技的邊緣運算平台搭載 NVIDIA Jetson Orin 模組，能夠在非結構化環境中提供自主移動機器人 (AMR) 基於視覺的 3D 環繞感知功能。此外，本次攤位還將展示立普思的 LIPSedge 3D 相機，用於 3D 視覺和邊緣智能。

半導體CoWoS製程、MicroLED產業，是製造業目前最熱門的應用話題，其製程複雜度卻讓業者面臨良率及生產效率的挑戰。此次凌華科技將展出高速、高精度SuperCAT運動控制系統與AI自動光學檢測方案，透過即時影像擷取、影像資料同步處理、自動對焦檢測和即時反饋等功能，協助客戶簡化取像、優化檢測速度、降低檢測誤差，以全面提升生產效率與品質。

隨著低碳減排環保潮流的推進，凌華科技的工業物聯網閘道器、邊緣運算平台和EdgeGO遠端管理軟體，搭配友達宇沛的低碳智慧建築管理平台，實現對工廠與大樓能源的全面監控。方案整合了各類用電設備與電力設施，提供即時的全場域監控數據，加速數據互聯和系統部署。此外，凌華科技將展示自家的電動車充電樁管理方案，以及與三惟科技合作的廠務能源管理方案，進一步提升用電節能和環境監測的效率。

凌華科技身為Intel 鈦金級夥伴以及NVIDIA 合作夥伴計畫中的Elite層級夥伴，同時也是友達光電的運算平台策略夥伴，這次邀集了友達宇沛、致茂、法博、立普思、憶象、三惟、泰雅、伸波通訊、達明機器人和Euresys等端出共同創新的應用方案，滿足工業物聯網的即時通訊和數據互聯，發揮關鍵算力，持續推動永續智慧製造，與生態夥伴共創自動化新價值。