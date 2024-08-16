鴻海首次公布環境管理手冊拚綠循環園區 零廢證書地圖全揭露

全球最大科技製造與服務商鴻海科技集團今日宣布，持續推動「EPS+ESG＝永續經營」理念，在ESG主題月「鴻海環境月」時，首次對外公布集團「環境管理手冊」，同時揭露集團零廢證書地圖。

鴻海指出，去年對內發布「環境管理手冊」，以強化遵循廠區當地和國際環保法規，讓員工理解和執行環保措施，透過公開明確的程序有效識別和管理環保風險。這不僅強化了企業的合法合規經營及永續發展根基，從而提升綜合競爭力。今年鴻海進一步將「環境管理手冊」對外公布於公司官網，讓相關利害關係人以及合作夥伴，能有明確遵循的依據。

鴻海旗下煙台園區現已實現100%的廢棄物轉化率，其中6%轉化為能源，並取得UL 2799廢棄物零填埋最高級別的「鉑金級認證」。這是鴻海自2022年以來第五個園區獲得該認證，提前達成2025年的環境長程目標。

鴻海指出，集團明確標示全球24張鉑金級和3張金級UL 2799廢棄物零填埋證書所在廠區以及相關法人，進一步提升企業的透明度和誠信度，展示企業在環境保護和永續發展方面的承諾和實踐。

「零填埋」是鴻海打造綠色循環園區的關鍵策略之一，通過源頭減少原物料使用量、增加內外部包材的回收再利用等，多元綠色環保減量專案，逐步減少廢棄物的焚燒和填埋，以達成廢物轉化率100%、焚燒熱回收不超過10%標準。同時鴻海在廢棄物末端管制，通過自行研發的管理系統進行即時追蹤，並定期對委外廠商進行稽查，確保其合法處理廢棄物。

鴻海正在朝向全面零廢園區目標邁進，並通過內部分享交流培訓會議，將大陸廠區的經驗擴展至海外廠區，包括墨西哥、巴西、越南、印度與捷克等。

截至2024年7月，鴻海集團已取得24張鉑金級和3張金級UL 2799廢棄物零填埋證書，涵蓋富士康工業互聯網股份有限公司、鴻騰精密科技、富智康集團有限公司等，共計47家法人完成認證。鴻海表示，這些成就彰顯了鴻海在廢棄物管理和資源再利用方面的環保實踐和持續改進，並在運營過程中減緩環境污染和生態破壞的影響。