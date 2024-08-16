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不只輝達？ 陳其邁透露「好幾個大廠投資計畫將啟動」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「DevDays Asia 2024」年會活動連續3年從台北移師高雄舉辦，參與人士合影留念。記者徐白櫻／攝影
「DevDays Asia 2024」年會活動連續3年從台北移師高雄舉辦，參與人士合影留念。記者徐白櫻／攝影

微軟看好南台灣AI科技力，連續3年從台北移師高雄舉辦亞太技術年會，今天上午數位部次長林宜敬、市長陳其邁等人共同為活動揭開序幕，5家落地高雄的廠商展示生成式AI落地應用案例，分享如何運用最新科技為在地企業提供解決方案。市長陳其邁說，今年還會有幾個大廠投資計畫宣告啟動，高雄不僅要成為AI產業基地，更要鏈結國際。

高雄亞灣設立5G AIoT「智慧科技創新園區」，吸引鴻海、IBM、AWS、SAP等175家國內外大廠及新創進駐，微軟也是率先響應進駐的大廠之一。經發局長廖泰翔表示，輝達Taipei-1算力中心、鴻海建置超級晶片GB200先進算力中心將陸續完工啟用，期待未來將結合生態系夥伴推動生成式AI應用方案的實質落地，讓AI生態系在高雄擴大發展。

「DevDays Asia 2024高雄場」由數位發展部產業署、台灣微軟共同主辦，今年以「啟 · AI 跨躍時代 動 · 共拓創新佈局」為題，分享Copilot等最新技術。台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，全世界只有美國與台灣舉辦年會，生成式AI邁入第二年，目前已在台灣製造、金融、醫療等20個產業實際導入，實現服務在地化。

林宜敬說，他從台大求學至創業，過程離不開微軟電腦，看見專為程式設計師舉辦讓他感到很興奮，也勾起許多美好回憶。陳其邁也感謝微軟投資高雄，協助高雄很多新創企業不斷成長。

陳其邁表示，高雄還會有幾個大廠投資計畫應該在今年會正式宣告啟動，希望高雄不僅成為台灣AI產業的重要基地，也藉由微軟等平台鏈結國際；現在已經進入AI 2.0時代，次長所提的過往可說是「輕舟已過萬重山」，現在跟過去已經很不一樣，各項技術也不斷更新，歡迎所有技術專家在年會中交流互動。

現場展示攤位中，元生互動科技研發AI生產力工具，可完成專業文章、廣告文案、社群貼文；達易智造協助工廠資訊數位轉型，數據報表更簡單易讀，提高企業生產力。

「DevDays Asia 2024」年會活動連續3年從台北移師高雄舉辦，數位部次長林宜敬、市長陳其邁參觀現場攤位，聆聽廠商簡報。記者徐白櫻／攝影
「DevDays Asia 2024」年會活動連續3年從台北移師高雄舉辦，數位部次長林宜敬、市長陳其邁參觀現場攤位，聆聽廠商簡報。記者徐白櫻／攝影
「DevDays Asia 2024」安排廠商分享成果，數位部次長林宜敬（右三）、市長陳其邁（右二）聆聽廠商簡報，林宜敬對簡報廠商提問，關心軟體資安問題。記者徐白櫻／攝影
「DevDays Asia 2024」安排廠商分享成果，數位部次長林宜敬（右三）、市長陳其邁（右二）聆聽廠商簡報，林宜敬對簡報廠商提問，關心軟體資安問題。記者徐白櫻／攝影

AI 微軟 陳其邁

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