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鴻海公布環境管理手冊 揭露零廢證書地圖

中央社／ 台北16日電

鴻海今天對外公布集團「環境管理手冊」，也正式揭露集團零廢證書地圖，標示全球24張鉑金級和3張金級UL 2799廢棄物零填埋證書所在廠區以及相關法人。

鴻海透過新聞稿說明，2023年對內發布「環境管理手冊」，強化遵循廠區當地和國際的環保法規，今年鴻海進一步將「環境管理手冊」對外公布在官網，讓相關利害關係人以及合作夥伴，有明確遵循的依據。

鴻海指出，集團積極朝向全面零廢園區目標邁進，將中國大陸廠區經驗擴展至包括墨西哥、巴西、越南、印度與捷克等海外廠區。

鴻海統計，截至今年7月，集團已取得24張鉑金級和3張金級UL 2799廢棄物零填埋證書，涵蓋旗下工業富聯、鴻騰精密科技、富智康集團等共計47家法人完成認證。

鴻海舉例，旗下中國大陸山東煙台園區，已經完成100%的廢棄物轉化率，其中6%轉化為能源，並取得UL 2799廢棄物零填埋「鉑金級認證」。

鴻海表示，「零填埋」是鴻海打造綠色循環園區的關鍵策略之一，藉由減少源頭原物料使用量、增加內外部包材的回收再利用等多元綠色環保減量專案，逐步減少廢棄物的焚燒和填埋，達成廢物轉化率100%、焚燒熱回收不超過10%的目標。

廢棄物 鴻海

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