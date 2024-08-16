AI 時代Z世代陷焦慮 童子賢：別累積虛榮的知識人脈

AI時代來臨，究竟如何分配時間增進「對」的知識技能，大學生充滿焦慮，和碩董事長童子賢以「自助旅行」取代跟團為例鼓勵大家打破常規，以減法思維不要把時間用於追求非必要知識、財富、人脈，臺大教授葉俊榮則鼓勵學生應勇敢沉浸在喜歡的事物，可以讓自己的專業更寬廣。

AI算力大增，知識上天下海無所不包，也讓學子更為焦慮，童子賢15日出席余紀忠基金會舉辦「夏日Light House～點燃青春微光」演講時舉自身經驗，鼓勵學生「在適當的時候，替自己的人生留白，從學校讀書到行萬里路旅遊都一樣，不一定要照旅行團的標準行程，否則這樣的學習或人生都太無趣」。

童子賢是藝文圈知名贊助人，從《一把青》到《花甲男孩轉大人》都有他出力，對此童子賢也解釋，他如果做十件事，會都做不好，唯有把九件事都推掉，就只為了把一件事做好，故儘管很多影劇圈的作品找他，但目前參與的都是跟文學作品相關的影劇，這些作品沒辦法適應商業體制，因緣際會下被他投資，雖然叫好，但從商業面來說其實虧很多錢。

而在生活平衡上，童子賢指出，生活跟工作、興趣跟責任的平衡沒有那麼困難，不妨晚上靜下心關照自己的內心，找到真正令自己快樂的事，他舉賈伯斯的名言：「如果你的工作跟你的生活，讓你這麼不快樂，那就請你離開它。」不快樂就不可能把事情做好。

他熱衷閱讀，龍應台也曾問他為何有時間讀這麼多書？他分享自己過去創立華碩經驗，創業團隊分工後，他負責對外，創業夥伴很快就得出一個規律：不應酬，而究竟要不要應酬，他認為其實是一種取捨，大部分的商業應酬都屬不必要，不應酬就能節省三分之一的時間，現在他在公司跟同事開會也不一起吃午餐，開會完再各自去吃。

他也提醒學生：「人生不必要累積的知識、不必要累積的財富及不必累積的人脈實在太多。」他解釋，有些人非常渴望人脈，天天在應酬希望建立人脈，但他認為這種朋友在關鍵時刻往往使不上力，不必指望這類人脈能幫忙什麼。

他也提醒，如果只是懷抱虛榮的學習心態認為「他懂我也要懂」，即使不快樂也要追上對方，則這樣的知識無用，若看到對方有這樣的財富數字，就認為自己也應該要累積同樣的財富，當對無盡的人脈、財富、知識渴求時，生命跟時間就通通投進去了，不如問本心：想讀什麼書或交什麼朋友比較快樂。

他最後提醒學生，AI時代只要擔心的一點：不要投入未來30年絕對不行的東西，把時間體力消耗在此，目前ChatGPT等AI應用都還算淺碟型，無法帶來真正的生產力革命，要理解未來AI的樣貌還會演化。

葉俊榮身為法學博士， 他也分享自身經驗，常被人質疑為何法律人出身卻很理解經濟？擔任內政部長期間，也被質疑為何還有時間煮飯或保持運動習慣？他認為這都是時間管理問題。

他坦言外界往往用既有框架去看待他人，這樣做往往很不客氣，也會稀釋他人投入專注的真誠。他鼓勵學生要非常勇敢及有信心去做喜歡的事，不必特別發展什麼技能好，只為讓外界認為自己很利害，應該做自己，「沉浸」在有興趣的事物，融合於生活中，這樣反而能讓既有專業更寬廣不狹隘，展現得更好。