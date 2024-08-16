Intelligent Asia預告：AI與機器人新時代 21日起南港展覽館展出

國際智慧製造指標展會「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」於8月21日假台北南港展覽館一、二館隆重登場，開幕典禮將於8月21日(周三)上午9點30於台北南港展覽館一館1樓I區光廊舉行，預計將由賴清德總統、行政院院長卓榮泰、經濟部部長郭智輝及各政府長官、駐台使節、公協會代表與企業家一同揭開展會序幕。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示：「下一波 AI 已經來臨，由物理 AI 驅動的機器人將徹底改變行業。」Intelligent Asia展出主題涵蓋工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、積層製造（3D列印）、雷射應用，以及流體傳動零組件等。

這屆展覽以「AI in IA」為主軸，聚焦AI技術如何革新智造產業鏈，提升生產效率和競爭力，吸引全球科技製造業領導品牌及專家齊聚展出，共1,200家廠商使用近4,500個攤位，知名企業包括機械手臂如FANUC、KUKA、安川電機，協作型機器人如優傲、達明、微星，工業電腦如研華、華碩、凌華，及AI應用與系統整合如台達電、廣運、西門子、所羅門等。

同期系列展會中自動化與機器人展將舉行「AI智造國際論壇」、「台德智慧機械論壇」等專業活動，深入探討AI在智動化中的應用、國際趨勢及未來發展；物流暨冷鏈展則以「永續發展」為主題，同期舉辦「智慧物流論壇」探討供應鏈韌性、ESG永續發展、智慧製冷及冷鏈科技、AMR及分揀機器人等議題；由台灣雷射科技應用協會主辦的「台灣國際雷射論壇暨應用新產品發表會」將深入探討電動車與半導體相關的雷射技術與應用；由台灣流體傳動工業同業公會舉辦「流體傳動技術研討會暨台灣航太軍工產業發展趨勢與機會論壇」，邀請到台美航太領域專家深入剖析相關技術及產業國際趨勢；模具展將由模具公會及電腦輔助成型技術交流協會(ACMT)舉辦多場主題論壇，深入探討高階智造及低碳成型趨勢；三維列印協會舉辦的「積層製造應用研討會」及「3D列印產品發表會」，也將分享先進技術及實作應用。