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815地震 科技廠無礙
宜蘭縣近海昨（15）日傍晚發生芮氏規模5.7的淺層地震，地震深度9公里，北台灣感受到明顯搖晃。竹科管理局表示，竹科六個園區中宜蘭園區最接近震央，並無災情傳出。晶圓雙雄台積電（2330）、聯電各廠區也未達疏散員工標準。面板雙虎於震後清查，均回報營運正常。
竹科管理局昨天表示，竹科轄下六個園區包括宜蘭園區、龍潭園區、新竹園區、竹科生醫園區、竹南園區、銅鑼園區，宜蘭昨日最大震度4，無災害回報，其餘各園區多在震度3及2，應屬各廠商建物及廠務能承受範圍，無塵室也不需疏散人員。
相較於403強震造成疏散、停工等災損，外界關心815地震對台積電廠區的影響，台積電昨天指出，17時許發生地震，位於竹科、中科、南科的晶圓廠區測得最大震度均未達疏散標準，不預期對營運造成顯著影響。友達昨日表示各廠區回報人員均安，維生系統正常運作。群創亦表示，地震發生第一時間群創依循標準程序，確認廠區人員安全並進行設備檢測，目前廠區營運正常，無重大影響。
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