聽新聞
test
0:00 / 0:00

開放NFC支付 凌陽、凌通受惠

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者李孟珊、鍾惠玲／綜合報導

在美國與歐盟的反壟斷監管機關施壓之後，蘋果14日宣布將在多個國家開放第三方開發者使用其感應式近場通訊（NFC）支付技術。市場看好，蘋果此舉將做大NFC商機，台廠當中，凌陽（2401）、凌通、盛群、力旺等NFC概念股都將受惠。

非蘋品牌已開放第三方開發者在非蘋終端裝置使用NFC功能多年，蘋果卻對NFC相對嚴謹，並以保護用戶隱私為由，目前僅開放蘋果自家App才能利用到執行Apple Pay和Apple錢包背後的NFC晶片，蘋果由裝置的感應支付抽成。

蘋果對NFC功能的限制，引發多國關注。今年6月，蘋果與歐盟競爭監管機構達成協議，蘋果允諾將會開放NFC晶片的使用。美國司法部3月時也在更廣泛的範圍內，控告蘋果的壟斷地位。

在美國與歐盟的反壟斷監管機關施壓之後，蘋果14日在部落格貼文宣布，美國和英國的開發商將可以在iOS 18.1新作業系統裡開始利用蘋果的NFC晶片，接下來在澳洲、巴西、加拿大、日本和紐西蘭等國也會開放。蘋果裝置的感應式支付功能就是由NFC晶片驅動。

開放給第三方開發者利用，代表蘋果裝置的使用者，未來可以不必透過Apple Pay或Apple錢包就能進行支付，亦即其他行動支付系統將可與Apple Pay競爭。業界看好，台灣NFC概念股同步迎來大商機。

Apple NFC 蘋果

延伸閱讀

輝達晶片危機靠誰解圍？ 驗證、測試相關族群成最大贏家

臉部辨識落伍了！蘋果新專利用「心跳解鎖」iPhone！他曝1最大疑慮

奇異果放一個月還是好硬！ 專家教你在家也能快速催熟

9m88免費開課囉！蘋果直營店與粉絲暢聊音樂創作之路

相關新聞

軟銀打造AI晶片找台積助陣 先進製程訂單添動能

軟銀執行長孫正義啟動AI大計畫，傳出有意結合旗下矽智財（IP）大廠安謀與剛買下的英國AI晶片製造商Graphcore的優...

台積買群創舊廠 明年投產

台積電買群創南科五點五代面板廠（南科四廠）拍板，昨宣布斥資一七一點四億元購買該廠房及附屬設施，並預定十一月點交。根據公告...

台灣大提四調解方案選項 盼NCC盡速擇一做成決議

台灣大今（15）日指出，在8月6日第一次的調解庭上，NCC要求台灣大提出符合公眾利益及消費者權益回饋調解方案，換取延後繳...

軟銀AI晶片傳找台積代工 業界：找對人了

軟銀衝刺AI晶片，傳有意找台積電代工，業界認為是「找對人了」。外界觀察，台積電專注晶圓製造，擁有不與客戶競爭，以及先進技...

我海外投資增二倍 權王台積美日擴廠挹注

經濟部投審司昨（15）日統計，今年前七月累計核准對外投資金額達323.7億美元，年增逾二倍，主因台積電日本熊本、美國亞利...

開放NFC支付 凌陽、凌通受惠

在美國與歐盟的反壟斷監管機關施壓之後，蘋果14日宣布將在多個國家開放第三方開發者使用其感應式近場通訊（NFC）支付技術。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。