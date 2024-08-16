開放NFC支付 凌陽、凌通受惠

在美國與歐盟的反壟斷監管機關施壓之後，蘋果14日宣布將在多個國家開放第三方開發者使用其感應式近場通訊（NFC）支付技術。市場看好，蘋果此舉將做大NFC商機，台廠當中，凌陽（2401）、凌通、盛群、力旺等NFC概念股都將受惠。

非蘋品牌已開放第三方開發者在非蘋終端裝置使用NFC功能多年，蘋果卻對NFC相對嚴謹，並以保護用戶隱私為由，目前僅開放蘋果自家App才能利用到執行Apple Pay和Apple錢包背後的NFC晶片，蘋果由裝置的感應支付抽成。

蘋果對NFC功能的限制，引發多國關注。今年6月，蘋果與歐盟競爭監管機構達成協議，蘋果允諾將會開放NFC晶片的使用。美國司法部3月時也在更廣泛的範圍內，控告蘋果的壟斷地位。

在美國與歐盟的反壟斷監管機關施壓之後，蘋果14日在部落格貼文宣布，美國和英國的開發商將可以在iOS 18.1新作業系統裡開始利用蘋果的NFC晶片，接下來在澳洲、巴西、加拿大、日本和紐西蘭等國也會開放。蘋果裝置的感應式支付功能就是由NFC晶片驅動。

開放給第三方開發者利用，代表蘋果裝置的使用者，未來可以不必透過Apple Pay或Apple錢包就能進行支付，亦即其他行動支付系統將可與Apple Pay競爭。業界看好，台灣NFC概念股同步迎來大商機。