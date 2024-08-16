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祕密武器！蘋果攻桌上機器人 最快2026年推出

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者林薏茹／綜合報導
蘋果衝刺AI應用再出招，傳正開發桌上機器人，結合類iPad顯示器及機器手臂，並與Apple Intelligence將推出的功能連結，打造為蘋果智慧家庭中樞系統。（路透）
蘋果衝刺AI應用再出招，傳正開發桌上機器人，結合類iPad顯示器及機器手臂，並與Apple Intelligence將推出的功能連結，打造為蘋果智慧家庭中樞系統。（路透）

蘋果衝刺AI應用再出招，傳正開發桌上機器人，結合類iPad顯示器及機器手臂，並與Apple Intelligence將推出的功能連結，打造為蘋果智慧家庭中樞系統，最快2026年推出。

蘋果與鴻海（2317）、仁寶、廣達、大立光等台灣科技大廠保持長期合作關係。隨著蘋果AI策略大進擊，一旦桌上型機器人布局成形，業界看好，蘋果勢必會延伸與台灣協力廠的合作關係，為台鏈再帶來新訂單。

彭博報導，蘋果過去幾個月積極探索家用機器人領域，集結數百人組成研發團隊，正在研發一款專案代號為「J595」的桌上型機器人，這款設備透過細長的機械手臂來移動類似iPad的大尺寸顯示器，靠著致動器上下調整面板，也能做360度旋轉。

彭博指出，蘋果這款機器人產品將提供視訊會議和遠距家庭安全監控功能，也會具備語音辨識功能。目前是透過客製化版本的iPadOS系統運行，未來將進一步結合Siri助理及最新的Apple Intelligence功能。

報導透露，該計畫早在2022年就獲蘋果高階主管團隊批准，最近幾個月才開始正式啟動，蘋果已決定優先開發，桌上機器人最快2026年或2027年亮相，希望將售價控制在1,000美元（約新台幣3.3萬元）左右。

據了解，蘋果行銷團隊擔心消費者不願花錢購買這類商品，執行長庫克則投下贊成票，硬體工程負責人John Ternus也表示支持。蘋果任命曾負責蘋果自駕車項目、也曾執掌管蘋果智慧手表和健康軟體工程的林區（Kevin Lynch）為專案負責人，展現蘋果對此項目的重視。

彭博分析，蘋果的理念是讓這款桌上產品由Siri和Apple Intelligence將推出的功能來控制，設備可以對一些指令做出反應。

例如，在視頻會議上，如果對它說「看著我」，桌面機器人可以調整顯示幕角度，將焦點對著下指令的人。此外，它還能發現聲音的不同，相應地調整焦點。目前測試機型採用的是客製版iPad作業系統。

iPad 機器人 蘋果

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