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軟銀AI晶片傳找台積代工 業界：找對人了
軟銀衝刺AI晶片，傳有意找台積電（2330）代工，業界認為是「找對人了」。外界觀察，台積電專注晶圓製造，擁有不與客戶競爭，以及先進技術、卓越製造、堅強的客戶夥伴關係的三位一體競爭優勢，近十年更因技術優勢、擴大客戶，形成規模經濟，產生加乘效益。
台積電挾技術領先優勢，成為業界首選，客戶範圍從全球大企業到眾多AI創新業者，近期AI熱潮可望延續，台積電坐享技術領先紅利。
台積電董事長暨總裁魏哲家日前於法說會上提到，預期AI伺服器處理器業務在2028年將占公司營收20%以上，能見度從先前的2027年拉長到2028年、占營收比重也拉升。
台積電強調企業定位是在全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者。當前激增的AI相關商機也提供強勁結構性需求。
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