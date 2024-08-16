軟銀打造AI晶片找台積助陣 先進製程訂單添動能

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
軟銀執行長孫正義。 （路透）
軟銀執行長孫正義。 （路透）

軟銀執行長孫正義啟動AI大計畫，傳出有意結合旗下矽智財（IP）大廠安謀與剛買下的英國AI晶片製造商Graphcore的優勢，打造AI晶片與軟體，原規劃找英特爾作為關鍵的AI晶片代工夥伴，現在轉向擁抱台積電（2330）生產晶片。

對於相關傳聞，至昨（15）日截稿前，未獲得台積電回應。業界分析，若軟銀再找台積電生產AI晶片，將為台積電先進製程訂單再添動能。

軟銀傳找台積電攜手衝AI 圖／經濟日報提供
軟銀傳找台積電攜手衝AI 圖／經濟日報提供

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，如果軟銀能與台積電達成協議，孫正義可能需要另一個合作夥伴來提供英特爾所能提供的晶片設計專業知識。

知情人士說，孫正義曾打算投資數十億美元，藉此引領軟銀走向AI熱潮的中心。他的計畫是結合旗下安謀的晶片設計專業，以及Graphcore的生產專業知識，再拉英特爾來代工晶片，藉此供應大型科技公司AI晶片和軟體。但軟銀和英特爾的談判未能取得進展，因而與台積電洽商。

報導說，軟銀找英特爾美國廠生產AI晶片，有可能取得拜登政府《晶片法案》提供的資金，但並未成局。轉銀這家日本科技集團將談判失敗歸咎於英特爾，指其無法滿足對數量和速度的要求。

但由於有能力生產尖端AI處理器的製造商非常有限，軟銀與台積電若未能達成協議，仍有可能與英特爾重啟談判。

孫正義這項最新投資的成本可能高達數百億美元，與軟銀關係密切的人士警告，現階段就給出所需總投資金額的數字並不實際。

據傳，孫正義已經向Google、Meta等大型科技集團推銷，試圖爭取支持和融資。他也接觸了沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等投資人，但尚未達成任何協議。

消息人士說，孫正義仍打算設計和生產AI晶片，原型可能在幾個月內準備就緒。

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