群創轉型 衝刺半導體

群創（3481）近年積極轉型，逐步展現多元轉型初步成果，隨著現金減資、活化南科四廠資產等動作陸續落實，內部也在技術、半導體封測等新業務領域發力。

群創董事長洪進揚強調：「群創已經不只是一家面板製造商，而是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家」。

隨著南科四廠拍板賣給台積電，將有147億元處分利益落袋，法人看好，將挹注完成二度現金減資的群創2024年大步邁向轉虧為盈之路。

面對當前高通膨和地緣政治的隱憂，洪進揚認為，企業經營者最大的挑戰，在於讓企業更有彈性，並打造具共同願景的團隊，共同克服每一次衰退期的考驗。他並舉例指出，街頭轉角的柑仔店雖然關了，但整修後轉型成現代化的便利商店、或網紅名店，產生更多新的價值回饋給投資人及股東。

洪進揚指出，大多數人看到顯示器的價格挑戰，但實際上顯示產品的更多價值與規格無關，而是非肉眼可見的。因此，群創的新定位，是隱身在顯示後面的訊號和能源傳送樞紐，要把面板應用領域擴及液晶智慧窗、液晶天線，及面板級IC封裝等領域。

群創推動已完成折舊老廠轉型，分別有台南廠區的起家厝3.5代線已轉型做扇出型面板級封裝；四代線轉為生產X光感測器（睿生光電），都做半導體相關的產品。