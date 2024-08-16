台積買群創南科四廠 拍板 可能用做先進封裝擴產備案
群創（3481）南科四廠廠房確定賣給台積電。台積電昨（15）日公告，以171.4億元購買群創南科四廠，主要供營運與生產使用。群創同步公告相關資產處分案，估計賣廠收益約147億元。外界預期，雙方最快8月底完成交易相關作業。
本報12日獨家披露，台積電將買下群創南科四廠，原傳出會在台積電13日董事會拍板後宣布，惟消息曝光後，「好事多磨兩天」，昨天晚間兩家公司先後公告交易拍板。
市場傳出群創南科廠底價180億元，台積電以200億元成交，昨天公布實際交易金額比市場預期低。根據群創公告，先前委由兩家估價公司估價後，估值各開出177.7億元與183.3億元，此次實際交易金額比兩家估價公司分別低3.5%、6.4%。
根據群創公告，與台積電簽訂出售廠房及附屬設施合約，座落於台南市新市區新科段416-424、498、504等共11筆建號（台南市新市區環西路一段3號），建物面積31萬7,444.93平方公尺（約96,027.09坪），交易總金額171.4億元，處分利益約147億元，將用於挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金。
群創現正處於辦理減資換發新股作業的股票停止交易期，以減資後實收資本額798.91億元股本計算，此次賣廠獲利147億元，約可貢獻每股純益1.84元。群創上半年每股淨損0.33元，這筆交易獲利可望助攻群創2024年全年轉虧為盈。
台積電並未對買下群創南科四廠用途多做說明，僅透過公告指出供營運與生產使用。業界認為，南科空置廠辦已不多，台積電主要看準群創廠房離台積廠區車程僅五分鐘，可能作為先進封裝後續擴產備案、研發新型態封裝後續導入量產的備案用地，甚至後續3奈米以下先進製程在南科擴充時的彈性用地等。
台積電CoWoS先進封裝需求持續強勁，先前在法說會表示持續擴產，期盼2025年供給吃緊緩解，2026年供需平衡，業界認為可能優先用於先進封裝擴產規劃，或更先進製程的備用後援基地。
至於交易完成時間，群創表示，需待南部科學園區管理局核准轉讓，廠房相關抵押權塗銷後始得轉讓。南科管理局昨晚表示，樂見此項廠房轉售活化案，估計相關程序可在一周內走完。外界預期，群創最快8月底即可完成出售交易作業。
群創南科四廠原本主要生產筆電及監視器用面板，因群創內部策略考量，於2023年關閉，並陸續傳出美國記憶體晶片大廠美光、台積電有意買下，昨天拍板花落台積電。
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