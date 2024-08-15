中華電綠能管理 助企業節能

科技減碳成為新趨勢。中華電信（2412）昨（15）日表示，善用資訊及通信科技產業發揮的影響力，可能影響全球20%以上耗能，中華電信利用累積40年的電信機房電力環境監控及資通訊技術經驗，結合物聯網、雲端運算推動iEN智慧環境監測管理系統，2023年較2020基準年減少碳排量達15.94%，相當減少12.59萬噸碳排放量，顯著超越設定之科學基礎減量（SBT）目標路徑6.5%，成效斐然。

中華電信表示，以「微光行動計劃」推動iEN系統節能管理，搭配「智慧節電」、「綠能管理」、「系統優化」、「智慧環境」四大減碳策略進行淨零轉型，為投資人和社會經濟創造價值。智慧能源管理技術除吸引台電、好市多、台北榮總等使用，更推廣至全國中小學校進行冷氣節能管控，成為企業、校園節能減碳的重要幫手，未來將從能源管理擴展為全面性環境監控創新解決方案。

電價高漲，促使愈來愈多企業導入能源、節電管理系統。中華電信表示，搶進減碳市場，推動「智慧節電」策略，打造「iEN智慧節能客製化管理服務」，自動收集企業端用電、耗能設備狀態，掌握環境變化等資訊，將數據資料回傳至iEN平台，進行監測、統計與耗能分析及事件告警通報，有助企業客戶管理設備與環境運轉，降低營運成本。

全球對可再生能源需求成長，提升「綠能管理」的重要性。中華電信說，整合運用資通訊及物聯網專長建置的iEN太陽光電平台，企業可透過網路即時掌握太陽能發電系統運轉資訊，快速診斷系統設備問題，使太陽能發電系統發揮最大效益，並提供跨電站的管理介面，在平台上同時管理多個電站，提供告警服務，避免無法得知電廠設備故障造成異常損失，確保太陽能電廠能永續運轉，不因再生能源穩定性問題而影響設備服務。

中華電信指出，響應減碳政策，「系統優化」是以iEN系統導入智慧電網基礎建設，參與台電電表數位化工程，透過提升用電數據的精準度和管理效能，促進能源高效利用，提供智慧城市建設強力技術支援。

為維護校園用電安全，提升學童學習環境舒適度，中華電信偕同多家電表設備、空調通訊模組、閘道器、讀卡機、資通訊等廠商，參與教育部「班班有冷氣」電力系統改善計劃，建置iEN應用系統至全台灣1,000個學校、2.5萬教室共5萬台冷氣，尖峰用電降低八成，消除冷氣開啟用後衍生的電網不穩定及跳電風險。

為擴大iEN技術應用，中華電信說，「智慧環境」策略將目標擴充至水資源、土壤、智慧社區、智慧園區等環境監控系統，自主研發的「碳捕捉鑽石機」，設計以AIoT物聯網架構裝置，運用太陽能電力供應運作及資料回傳，抓捕二氧化碳後，進行回收轉化成對植物有益的成分，改善土壤酸鹼值，幫助植物生長；藉由擴大iEN技術應用範疇，將針對各項用電、空調、環境溫溼度、水資源全方位管理，促進生態系統的永續利用。

中華電信指出，身為電信龍頭，持續善用科技減碳打造永續服務力，除全力推動智慧iEN系統，更自主研發4G／5G基地台休眠AI智慧節能技術，首創全台5G基地台C-RAN新架構，將過去散落在各站點的基頻單元（BBU）集中配置於C-RAN機房內共用節省能耗；未來更將利用技術創新，實現綠色環保通訊技術，推動低碳營運，促進環境永續。