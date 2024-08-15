聯發科攻生成式AI再下一城 旗下達哥平台打進研華內部

經濟日報／ 記者鐘惠玲吳凱中／台北報導
聯發科發展AI再下一城。 （聯合報系資料庫）
聯發科發展AI再下一城。 （聯合報系資料庫）

聯發科（2454）發展AI再下一城，研華與聯發科昨（15）日共同宣布展開策略合作，研華成為全球首家全面導入聯發科生成式AI服務平台達哥（MediaTek DaVinci）的企業，將是提升員工日常工作生產力的重要工具。

研華資訊處協理林詠傑表示，AI運算從雲端走向邊緣已成趨勢，更是落實到工作日常。此次與聯發科合作導入達哥平台，是希望能在組織中培養AI創新思維、實現Everyday AI策略，希望藉此提升員工的工作效率。

研華與聯發科策略合作 圖／經濟日報提供
研華與聯發科策略合作 圖／經濟日報提供

為鼓勵全員踴躍參與，研華內部發起一系列的AI創新競賽，研華認為，唯有透過AI技術的廣泛應用，才能為自己與客戶創造更大的價值，同時也為台灣的AI產業發展注入全新動能。

聯發科人工智慧暨數據工程處協理葉家順指出，達哥平台旨在解決企業採用生成式AI時所面臨的各式挑戰，讓各行各業能在彈性且開放的平台下，開發專屬的生成式AI應用。雙方期待此次合作，不僅能為研華組織創造價值，更能成為台灣生成式AI跨企業合作的成功示範。

研華在導入達哥平台後，於內部舉辦一系列生成式AI創新競賽與教學工作坊。競賽範疇涵蓋多個領域，從辦公室應用、品牌行銷、業績分析、人力資源服務、客戶服務、軟體開發等。

聯發科的達哥生成式AI服務平台今年4月推出，該平台基於聯發科生成式AI服務框架（GAISF）開發，強調具備高度資料安全性，更能提高生產力；該平台也支援多種大語言模型，包含聯發創新基地最新發布的繁體中文大語言模型MediaTek Research BreeXe（MR BreeXe），使其在繁體中文處理能力上表現優異。

聯發科提到，達哥平台的智慧助理服務是全新雲端解決方案，主要將智慧助理功能API化後，整合到各種軟硬體產品和服務中，可提升使用體驗和工作效率，充分展現可擴展性和靈活性，以適應不同規模的業務需求。

聯發科強調，雙方合作期望能拋磚引玉，邀請並推動更多企業加入生成式AI的行列。此外，雙方於邊緣AI產品開發也將進一步合作，期待為台灣在全球AI競爭中贏得先機。

達哥平台一開始是因應公司內部的AI應用需求，後來評估可以轉為對外提供的業務，展現出聯發科在AI領域布局甚深，除原本的業務獲得加持，也逐漸產生多元成果。

AI 研華 聯發科

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