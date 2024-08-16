台積買群創舊廠 明年投產

台積電買群創南科五點五代面板廠（南科四廠）拍板，昨宣布斥資一七一點四億元購買該廠房及附屬設施，並預定十一月點交。根據公告，該廠建物面積約折合九點六萬餘坪。不過據了解，雙方洽談購買將不僅南科四廠，而是會有兩個廠，並傳接下來交易的可能是群創南科五廠。

台積電開出的設備採購清單中，已見編列AP八的編號，意謂繼嘉義廠的AP七興建兩座封裝廠後，群創南科舊廠將是下一個先進封裝據點，並規畫明年第一季開始裝機，依時程可能比嘉義新廠早一步投入，支援最缺的CoWoS產能；後續第二座廠，群創可能屬意與台積電共同合作面板級扇出型封裝。

台積電買群創南科四廠案，市場原推測八月十三日董事會討論後公布，不過當天只通過二九六億一五四七萬美元資本支出預算案。供應鏈透露，新核准的資本預算中也涵蓋收購群創舊廠支出。

群創南科四廠過去生產筆電及監視器用面板，因策略考量二○二三年關閉，後傳出美國記憶體晶片大廠美光、台積有意買下。群創對此保持低調，直到七月底才公告董事會通過要賣，並授權董事長洪進揚處分不動產相關事宜。昨雙方簽訂合約。

由於美光、台積電都有擴建先進封裝實質需求，台積電力度加大買群創舊廠，因嘉義AP七封裝廠進行一廠用地整地時，發現疑似文物遺跡緊急停工並提出先蓋第二座廠的計畫。

據調查，台積電嘉義第一廠因挖到文物遺跡停工後，透過先整二廠用地的彈性調度，建廠進度維持不變。不過，法說會揭露AI（人工智慧）和高效能運算等晶片需求強勁，預估二○二三到二○二八年間年複合成長率高達百分之五十，且現階段CoWoS產能受限，到二○二六年將以翻倍速度擴充產能。

除了本身擴充產能外，台積電也動員封測供應鏈的日月光、矽品、艾克爾等同步增加CoWoS第二階段的WoS，甚至不排除也將獨家專利的CoW授權給日月光等封裝廠，加入「救援」行列。

嘉義第一廠整地發現遺址帶給台積電極大壓力，快速宣布買下群創舊廠，展現公司應變能力。至於為何急著一口氣買下兩個廠，AI晶片需求爆衝是主要關鍵。

據了解，原本台積電評估CoWoS產能在嘉義廠於二○二六年到二○二八年量產後趨緩和，但客戶要求後段封裝產能超乎需求，因而將擴增產能期拉長至二○三○年。換句話說，每年都還會花費比重不低的資本支出預算，投入先進封裝廠興建。

台積下個據點 傳轉向屏東

台積電先進封測布局也持續向其他縣市延伸。消息人士透露，原列為下個布局據點的雲林縣，縣府自主啟動緊鄰中科虎尾園區的「虎尾產業園區計畫」，不過由於面積僅廿九點七五公頃，不符台積期望，已擱置開發作業，並轉評估屏東。

對此，雲林縣長張麗善昨表示，台積電尚未明確對外公布，雲林已做好萬全準備，將持續爭取。而據了解，屏東縣府也整理相關潛力地點，透過行政院相關部會爭取。但此動作引起外界揣測有政治考量。台積電對此不多做評論，但肯定會掀起熱烈議論及各方派系攻詰。