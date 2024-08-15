台灣大提四調解方案選項 盼NCC盡速擇一做成決議

台灣大今（15）日指出，在8月6日第一次的調解庭上，NCC要求台灣大提出符合公眾利益及消費者權益回饋調解方案，換取延後繳回譜頻期限至9月底，以利完成基地台整併，並在過程中確保原台灣之星280萬用戶上網權益，隨即在隔日8月7日遭NCC委員會推翻。回饋金方案遭推翻後，台灣大仍積極尋求調解，依調解庭上，NCC要求業者提出公眾利益補償和保障消費者權益兩大方向，於8月12日再提出四種公眾利益回饋方案如下，期盼NCC盡速從四方案中擇一做成決議，和業者達成調解協議，保護用戶權益。

方案一：捐贈1萬支4G VoLTE Feature Phone予經濟弱勢族群 提升通訊權益

考量因現關閉3G網路，就超頻900MHz頻段而言，如經縮頻繳回，將直接衝擊4G用戶。相較消費力較強的5G用戶，原3G用戶或其他低頻用戶之消費能力較弱，恐不足因應3G網路關閉帶來的購置新機需求。因此，台灣大將透過公益社團捐贈1萬支4G VoLTE Feature Phone（價值約3290萬元），予弱勢、偏鄉、高齡等經濟上較弱勢的族群，提升通訊權益。

方案二：捐贈5000支5G手機予經濟弱勢族群 消弭數位落差

台灣大將透過公益社團捐贈5000支5G手機（價值約2000萬元）予弱勢、偏鄉、高齡等經濟上較為弱勢的族群，使其能透過5G手機與外界聯繫，改善經濟上弱勢消費者之通訊權益。並透過5G、大電量、大螢幕之Android手機搭載多元應用服務，消弭弱勢族群知識落差，同步避免3G網路關閉之通訊風險，促進公眾利益。

方案三：捐贈3000台平板電腦或電子閱讀器予偏鄉學童 縮短城鄉學童學習落差

根據統計，台灣偏鄉學童的教育資源匱乏，多數偏鄉孩子家中無網路、無電腦，課外讀物也相當缺乏。台灣大哥大捐贈3000台平板電腦或電子閱讀器（價值約2250萬元）至偏鄉，透過平板電腦搭載支援多元應用，或是電子閱讀器內置免費與付費電子書城，可閱讀百萬電子書，消弭城鄉數位落差，讓偏鄉孩童得以獲得與都市孩童一致的知識與學習機會。

方案四：贊助1000戶偏鄉低收入戶且有孩童之家庭，提供兩年免費寬頻固網+WiFi無線網路通訊+平板電腦一台+手機一台

除方案三外，台灣大願再提供方案四供選擇，即贊助1000戶偏鄉低收入戶且有孩童之家庭，提供兩年免費寬頻固網+WiFi無線網路通訊+平板電腦一台+手機一台（價值2587萬元），消弭數位差距，讓偏鄉低收入戶的下一代擁有公平學習、公平成長機會。