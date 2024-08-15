數泓科傳卡位「半導體龍頭」供應鏈！總座親上火線回應

市場傳聞以智慧製造生產系統、數位工具與量測儀器研發、製造及銷售為主的數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）成功卡位「半導體龍頭大廠」供應鏈。而對此消息，總經理李明華15日親自現身法說會進行回應，並證實團隊目前確實接獲國內一家非常大指標半導體大廠的合作需求，李明華坦言，目前為止數泓科已將產品先送進去，進行測試，待對方確定結果滿意後，才會正式確定消息。

據悉，數泓科主要產品包括數位扭力板手、數位螺絲起子等數位手工具，承襲工研院「數位手工具研發社群」計畫技術團隊，由台灣11家資深手工具業者共同出資成立。而該公司銷售模式以ODM設計代工為主，將自己定位為客戶的研發中心，在產品開發上憑藉技術優勢，在精準度與網路應用整合方面，創造出10年來尚無競爭對手可以突破的差異性。

面對半導體廠訂單的需求，李明華透露，雙方主要是在「夾片機」項目上進行合作，而這項合作洽談的時間，送進去測試是在7月中旬，產品目前仍在測試中，團隊還在等合作半導體夥伴測試完給予回覆。而談及半導體廠的身分？李明華指出，由於合約限制，自己無法透露，不過該合作大廠的營運規模，放眼全台也是數一數二的龐大，而且近幾年他們積極的到處去建廠，就連最近都一直有很多新設廠的消息。

針對「半導體所下的訂單量」？李明華表示，整體訂單量一定都非常的龐大，目前來看一個廠，最少就會有100套產品（一套新台幣9萬元），下單模式就是要從100套起跳（硬體工具+軟體，為一套），而團隊主要獲利模式，是透過販賣工具、收取權利金為主，而搭配附贈的軟體則不收費。面對媒體詢問半導體客戶、是否就是近期前往熊本設廠的「護國神山」台積電？李明華則回應為「商業機密」不方便透露。