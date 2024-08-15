遭罰960萬…台灣大提四大方案讓NCC選 但業界認為雙方難和解

國家通訊傳播委員會（NCC）14日再度以「不符網路設置計畫」開罰台灣大哥大（3045），累計已達960萬元。台灣大15日表達無奈態度，並表示已經依照行政法院調解庭的要求，提出四種公眾利益回饋方案，包括捐贈通訊弱勢族群手機、補助偏鄉弱勢家庭無線網路或捐獻偏鄉學童平板電腦等方案作為調解選項，希望NCC可以選擇一項、雙方和解。台灣大表示，仍盡力保護原台灣之星280萬用戶之最大權益。

針對台灣大提出四種公眾利益回饋方案，NCC主秘黃文哲則表示「暫時沒有回應」。據了解，NCC委員知道台灣大提出的方案，但四位委員仍需要正式討論後達成共識。

不過，雖然NCC與台灣大都參加調解庭，但據了解，NCC委員們仍傾向遵照2023年1月18日通過台灣大哥大申請合併台灣之星時的附款，也就是希望台灣大準時歸還頻寬。以此，產業界人士認為雙方沒有共識，調解很難成功。

台灣大表示，2023年3月17日向法院提起行政訴訟，請求法院撤銷NCC違法附款，後來雙方同意進入司法調解程序。今年8月6日第一次調解庭，NCC要求台灣大提出符合公眾利益及消費者權益之回饋調解方案，換取延後繳回譜頻期限至9月底，台灣大隨後也立刻赴NCC與官員討論細節，但NCC代表提出之回饋金和解方案被NCC委員會否決。

台灣大提出四項和解方案，方案一是捐贈一萬支4G VoLTE Feature Phone予經濟弱勢族群，提升通訊權益。主要考量關閉3G網路，會衝擊4G用戶。相較消費力較強的5G用戶，原3G用戶或其他低頻用戶之消費能力較弱，恐不足因應3G網路關閉帶來的購置新機需求。台灣大透過公益社團捐贈1萬支4G VoLTE Feature Phone（價值約3,290萬元）予弱勢、偏鄉、高齡等經濟上較弱勢的族群，提升通訊權益。

方案二則是捐贈5,000支5G手機予經濟弱勢族群。主要透過公益社團捐贈5,000支5G手機（價值約2,000萬元）予弱勢、偏鄉、高齡等經濟上較為弱勢的族群，改善經濟上弱勢消費者之通訊權益。並透過5G、大電量、大螢幕之Android手機搭載之多元應用服務，消弭弱勢族群知識落差，避免3G網路關閉之通訊風險，促進公眾利益。

方案三是捐贈3,000台平板電腦或電子閱讀器予偏鄉學童。台灣大哥大捐贈3,000台平板電腦或電子閱讀器（價值約2,250萬元）至偏鄉，透過平板電腦搭載支援多元應用，或是電子閱讀器內置免費與付費電子書城，可閱讀百萬電子書，消弭城鄉數位落差。

方案四為贊助1,000戶偏鄉低收入戶且有孩童之家庭，提供兩年免費寬頻固網+WiFi無線網路通訊+平板電腦一台+手機一台。台灣大願意贊助1,000戶偏鄉低收入戶且有孩童之家庭，提供兩年免費寬頻固網+WiFi無線網路通訊+平板電腦一台+手機一台（價值2,587萬元），消弭數位差距。