群創南科四廠賣台積電 估處分利益約147億元

群創（3481）南科四廠花落台積電（2330），群創15日晚間公告，預計處分利益約147億元，將用於挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金。

群創說明指出，這項交易案需待南部科學園區管理局核准轉讓、標的資產所涉抵押權塗銷後始得轉讓。

群創公告表示，與台積電簽訂合約出售廠房及附屬設施，位於台南市新市區新科段416~424、498、504等共11筆建號（座落於台南市新市區環西路一段3號）。建物面積31萬7,444.93 平方公尺 （折合 96,027.09坪），交易總金額新台幣171.4億元。

群創8月5日線上法說會中，法人關切群創南科5.5代四廠究竟賣給美光、還是台積電？群創董事長洪進揚答覆表示，除了量化售廠的價格之外，在質化的部份，也要考慮售後能為雙方帶來何種新商機。他說，對面板業5.5代廠不是最有競爭力的世代，但可能對其他廠商來說是可利用的廠。這項資產處分案出售，將貢獻業外收益。