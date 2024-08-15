台積電171.4億元購買群創南科舊廠 供營運與生產使用
台積電（2330）15日晚間公告，公司與群創光電股份有限公司（3481）簽訂合約購買其廠房及附屬設施，以171.4億元購買群創南科舊廠供營運與生產使用。相關金額比市場預期低，台積電並以低於估價購置。取得或處分之具體目的或用途：供營運與生產使用。
台積電公告提到，標的物之名稱及性質群創廠區（座落於台南市新市區環西路一段3號），事實發生日：113/8/15~113/8/15，取得標的面積：建物面積317,444.93平方公尺 （折合96,027.09坪）。交易總金額：新台幣171.4億元。
台積電公告提到，交易決定方式：議價；交易價格決定之參考依據：參考市場行情及估價報告；決策單位：依本公司核決權限辦理。專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額：華淵不動產估價師事務所，估價金額新台幣183.3億元，至於中華徵信不動產估價師聯合事務所／中華徵信所企業股份有限公司：估價金額新台幣177.7億元，實際購買金額皆低於估價。
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