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台積電持續海外投資！前7月我對外投資達323.7億美元 暴增211.62%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部投審司15日發布統計指出，因台積電日本熊本、美國亞利桑納等海外持續擴廠，以及台積電海外避險等大案，今(2024)年前7月累計核准對外投資金額達323.7億美元，年增211.62%。路透
經濟部投審司15日發布統計指出，因台積電日本熊本、美國亞利桑納等海外持續擴廠，以及台積電海外避險等大案，今(2024)年前7月累計核准對外投資金額達323.7億美元，年增211.62%。路透

經濟部投審司15日發布統計指出，因台積電日本熊本、美國亞利桑納等海外持續擴廠，以及台積電海外避險等大案，今(2024)年前7月累計核准對外投資金額達323.7億美元，年增211.62%。

投審司指出，今年前7月核准整體對外投資，含對外投資及對中國大陸投資件數為643件，投資金額為354.4億美元。

今年對外投資大爆發。投審司統計指出，今年1至7月核准對外投資件數為427件，年增34.28%；投資金額323.7億美元，較上年同期增加211.62%。

截至目前止，核准對外投資的大案包括：台積電以52.6億美元、50億元美元，分別增資日本熊本二廠、美國亞利桑納廠第二期。今年3月及7月分別通過台積電各以30億美元、50億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD，從事外匯避險投資。世界先進投資24億美元與恩智浦半導體於新加坡合建12吋晶圓廠等。

其中，投審司進一步指出，今年前七月核准對新南向國家投資件數為186件，年增61.74%，投資金額計71.9億美元，年增195.42%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國，例如今年7月核准大型投資案如前開世界先進對新加坡投資案。

至於我對中國大陸投資，投審司指出，今年1至7月核准對中國大陸投資件數為216件，年增8.54%；核准投資金額計30.7億美元，較上年同期增加52.52%，主要是今年7月核准大型投資案有台灣塑膠、台朔重工各以美金5.3億美元間接增資福建福欣特殊鋼。

在核准僑外投資方面，投審司表示，今年前七月核准僑外投資件數為1,287件，年減2.57%；核准投資金額計50.7億美元，年減25.91%，主要係因高基期所致，然今年前七月投資金額仍為2017年以來同期間第三高，僅次於2022年、2023年同期。而且減幅亦較上月49.30%減幅回升。

投審司表示，今年1至7月核准整體來台投資，含僑外來台投資、陸資來台投資件數共計1,310件，投資金額為50.9億美元。其中核准陸資來台投資金額僅1,679.5萬美元，較去年同期減少。

台積電 增資

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