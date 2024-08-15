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宜蘭5.7地震全台有感！氣象署揭主因 未來1周防規模4.5以上餘震

規模5.7！宜蘭近海地震撼台灣 國科會：三大科學園區正常運作

中央社／ 台北15日電
今天下午宜蘭近海發生規模5.7地震，北部地區有感。對此，國科會指出，3大科學園區均正常運作，未接獲廠商回報有災損情事。另外，台電盤點全台情況，目前各水、火力、核能電廠及輸供電系統均正常運轉。本報資料照片
今天下午宜蘭近海發生規模5.7地震，北部地區有感。對此，國科會指出，3大科學園區均正常運作，未接獲廠商回報有災損情事。另外，台電盤點全台情況，目前各水、火力、核能電廠及輸供電系統均正常運轉。本報資料照片

今天下午宜蘭近海發生規模5.7地震，北部地區有感。對此，國科會指出，3大科學園區均正常運作，未接獲廠商回報有災損情事。另外，台電盤點全台情況，目前各水、火力、核能電廠及輸供電系統均正常運轉。

中央氣象署觀測，今天下午5時6分，台灣東北部地區發生有感地震，芮氏規模5.7，震央在宜蘭縣近海，深度9公里，最大震度為宜蘭5級，花蓮、新北及桃園最大震度有4級，台北市為3級。

對此，新竹科學園區管理局表示，現階段水電供應正常，目前並無廠商回報停機，管理局尚在盤點、詢問業者情形，將持續關注。

中部科學園區管理局指出，轄內震度大約落在1級至2級，現在沒有任何災情，預估對廠商不會有影響。南部科學園區管理局則回應，地震系統並無通報，目前運作正常。

中科 供電 台電 國科會 地震 核能電廠 災損 竹科

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