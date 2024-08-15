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宜蘭5.7地震全台有感！氣象署揭主因 未來1周防規模4.5以上餘震

東北部有感地震 聯電：對產線未造成影響 一切正常生產

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
根據中央氣象署觀測，今天下午五點多時，台灣東北部地區發生有感地震，芮氏規模5.7，對此晶圓代工廠聯電（2303）回應，地震對工廠的產線無造成任何影響，一切正常生產。圖／聯電提供
根據中央氣象署觀測，今天下午五點多時，台灣東北部地區發生有感地震，芮氏規模5.7，對此晶圓代工廠聯電（2303）回應，地震對工廠的產線無造成任何影響，一切正常生產。圖／聯電提供

根據中央氣象署觀測，今天下午五點多時，台灣東北部地區發生有感地震，芮氏規模5.7，對此晶圓代工廠聯電（2303）回應，地震對工廠的產線無造成任何影響，一切正常生產。

據悉，此次地震震央在宜蘭縣近海，深度9公里，最大震度為宜蘭5弱，花蓮、新北及桃園最大震度有4級，台北市為3級。

回到聯電基本面，今年7月營收208.96億元，較6月成長達19.08％，也較去年同期成長9.61％，單月合併營收創下近19個月新高，市場看好該公司第3季營運可望持續攀升。

地震 基本面 晶圓代工廠 營收 聯電

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