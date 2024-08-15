全台超有感！宜蘭近海規模5.7地震 竹科管理局曝六園區狀況
15日傍晚17:06宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7的地震，地震深度9公里。竹科管理局表示，竹科轄下六個園區：宜蘭園區、龍潭園區、新竹園區、竹科生醫園區；及苗栗縣的竹南園區、銅鑼園區。僅宜蘭最大震度4，目前無災害回報。其餘各園區多在震度3及2，應屬各廠商建物及廠務能承受範圍，無塵室也不需疏散人員。
在今年403地震龍科廠受損較嚴重的友達（2409）表示，各廠區回報目前人員均安，維生系統正常運作。
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