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震不停！17:33宜蘭近海再發生規模4.7地震 最大震度4級

宜蘭近海發生規模5.7地震…北市最大震度3級 北捷全線列車慢速行駛

10分鐘內連3震！宜蘭近海再發生規模4.5、4.3地震 最大震度4級

神腦推 Google Pixel 9 系列預購 最高拿萬元 3C 好禮

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

Google 剛發表的 Pixel 9 系列新機，為 AI 手機市場添加了新選擇，全系列皆內建 Gemini AI 助理，更強化了 AI 的使用體驗，以文字、語音、圖片的方式來問問題或搜尋答案，整合所有 Google 應用程式及工具，更快速完成各項任務。在拍照方面新增「一起拍」功能，能解決多人出遊合照，有人需要掌鏡無法同時出現在照片中的困擾，透過AI合成技術可以拍出所有人的完美合照，「AI 編輯功能」也可以透過文字敘述生成照片內容，展現創意來記錄生活。

Google Pixel 9 Pro Fold 則是目前台灣市面上最薄、螢幕最大的摺疊手機，擁有8吋的 Super Actua Flex 螢幕，螢幕亮度較前代提升 80%，AI 功能一應俱全，還可透過分割畫面多工處理，增加工作效率。為了提升消費者 Google AI 的完整使用體驗，預購將獲得一年免費的 Google One AI 進階版方案訂閱，可搶先體驗全新 Gemini Live 功能、使用 Gemini Advanced 以及 2TB 的雲端儲存空間，吸引消費者盡早預購。

神腦預購 Google Pixel 9 系列新機 最高拿萬元 3C 好禮

最大手機通路商神腦（2450）即日起開放預購 Google Pixel 9、Google Pixel 9 Pro XL、Google Pixel 9 Pro Fold摺疊機，可至實體中華電信直營門市、神腦特約門市以及神腦生活網路商城、蝦皮商城預購。8月底前至神腦全通路預購 Google Pixel 9 系列空機就送好禮多選 1，禮包組合有 Electrolux 1.25L 咖啡機、Dyson 無線手持吸塵器、Dyson 吹風機（限神腦門市）、LG 無線吸塵器、Google Pixel Buds Pro2 藍牙耳機、Polaroid 手機相片印相機等任挑選，最狂送出價值破萬元熱銷的 Nintendo Switch 主機（OLED版）。搭配中華電信（2412）精采 5G 指定資費方案（月繳 1,399 元）最低 0 元起，各大線上通路也同步開始預購（Momo 購物網、PChome 24h購物）。

回收舊機換Google Pixel 9 系列新機 獨家加碼 4,000 元折扣

神腦響應循環經濟，建立具有6大保證的二手機平台，能讓消費者安心地買賣愛機，拿舊機（不限機型）來全台神腦特約門市回收，能以舊機殘值折抵 Google Pixel 9 系列新機，神腦獨家加碼再現折 4,000元，還送手機周邊配件，鼓勵民眾將手上的舊機回收做更有效的循環和利用，齊心響應環保愛地球！

Google Pixel 神腦

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