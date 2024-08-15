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崇越三動能下半年及明年續發威 營收再戰新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
董事長潘重良（右）和執行董事李正榮今日主持法說會，對下半年及明年營運提出展望。記者簡永祥/攝影
董事長潘重良（右）和執行董事李正榮今日主持法說會，對下半年及明年營運提出展望。記者簡永祥/攝影

半導體材料通路商崇越今日舉行法說會，董事長潘重良面對法人提問下半年及明年展望時表示，下半年在半導體材料、海外環保工程及健康事業三大營運動能維持成長態勢，有機會優於稍早提出挑戰全年營收540億元目標，甚至超越，明年三大事業因海外布局挹注，將比今年更好。

潘重良雖未揭露各事業營收目標及成長幅度，不過話中對崇越掌握主要半導體大廠擴廠計畫，並成為第一線材料供應商，信心滿滿。他強調，隨著全球景氣復甦，崇越的所有產品線除了矽晶圓允許客戶調整拉貨數量，都維持持續成長，且CoWoS以及先進封裝材料陸續有新材料發酵，明年成長動能將更明顯，「絕對比今年更好」。

崇越執行董事李正榮則補充說，即使矽晶圓，目前的的景氣也已落底，只是回溫速度低於預期，還未看到整群燕子飛來，但相信明年市況也將逐步向上。

潘重良表示，半導體材料需求很好，台灣市場方面，目前記憶體產能利用率接近100%，晶圓代工方面，則是緩步成長，目前稼動率80%多，整體需求向上。中國市場方面，不論邏輯或是記憶體稼動率都有100%。

崇越今年第2季合併營收達新台幣137.9億元，季增15.6%、年增14.4%，創歷史同期新高；歸屬母公司稅後純益10.2億元，季增31.7%，年增52.4%，改寫單季新高，每股純益5.41元，也創單季新高。

崇越上半年合併營收257.2億元，年增4.8%，創歷史同期次高；歸屬母公司業主純益17.96億元，年增27.4%，每股純益9.52元，改寫同期新高。

半導體 崇越科技 矽晶圓

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