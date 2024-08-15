數發部率團赴馬泰拓商機 APP資安認驗證機制輸出海外
數位發展部數位產業署今天表示，8月4日到9日率領中華資安國際、精誠資訊等8家台灣資安業者，前往馬來西亞與泰國辦理「台灣資安日」，並成功推動台灣首創的行動應用APP資安認驗證機制輸出馬來西亞，盼加速資安業者拓展國際市場。
數發部數產署今天發布新聞稿，東南亞拓銷團由數產署署長呂正華會同電信技術中心董事長吳宗成，以及中華民國資訊軟體協會、台灣資訊安全協會、行動應用資安聯盟等單位代表，8家資安業者包含中華資安國際、精誠資訊、安瑞科技、竣盟科技、關楗、奧義智慧科技、瑞擎數位與智慧資安科技。
數產署指出，國際製造業大廠紛紛布局東協，帶動東南亞各產業數位轉型，推升資安需求。台灣在供應鏈資安強化方面具有豐富經驗，這次在馬來西亞與泰國舉行「台灣資安日」活動，也吸引當地的資安業者、代理商、系統整合業者參與。
數產署表示，訪團在馬來西亞期間不僅參訪當地重要資安展會，也拜訪馬來西亞國家資訊技術協會（PIKOM）、泰國工業聯合會（FTI）等單位，尋找潛在合作機會。
數產署輔導行動應用資安聯盟推動行動應用APP資安認驗證機制，這次出訪前就跟馬來西亞合作夥伴Total SE Solutions簽署合作備忘錄。
數產署官員說明，行動應用APP資安認驗證機制類似產業標準，並非強制性，台灣已建立實驗室檢測能量與相關制度。這次訪團也促成Total SE Solutions與馬來西亞網路安全機構簽署合作備忘錄，推動行動應用APP資安認驗證機制輸出國際。
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