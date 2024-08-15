MileLens推「AI一鍵網紅包」 精準推薦網紅、預測成效
AI公司CloudMile萬里雲15日宣布，旗下社群輿情與AI網紅數據平台MileLens全新推出「AI一鍵網紅包」與「AI 網紅聯播網」兩項重磅功能，結合最新生成式AI語意分析技術與網紅社群數據，助攻品牌加速網紅分析與媒合，大幅減少人工手動查詢成本，以AI加速布局高成效網紅行銷。
過往品牌行銷人員多以人工手動搜尋網紅名單，費時費工且難以評估網紅合作成效。MileLens推出新功能，
品牌主只需搜尋欲合作的產品名稱或品項關聯詞，MileLens AI一鍵網紅包以獨家AI演算法分析網紅提及該關鍵字貼文的互動率，推薦同級距網紅中互動率較高的網紅組合、提供最適合業配該產品的網紅組合包。MileLens AI一鍵網紅包也會以生成式AI摘要分析網紅關鍵貼文互動率、網紅粉絲數、同類型網紅排名優勢等綜合推薦原因，行銷人員更能深入理解網紅推薦脈絡，以數據輔佐內部決策。
此外，針對行銷人最難評估的業配成效，AI一鍵網紅包也能以大數據預測整包網紅合作成效，提供包括網紅貼文預估觸及數、社群互動數以及平均互動率等指標，打破品牌過往僅能靠直覺找網紅的挑戰，以AI技術強化網紅合作力度。
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