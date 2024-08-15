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崇越科技：今年逐季成長 歐洲辦公室擬落腳德國

中央社／ 台北15日電
半導體材料通路商崇越科技今天召開法人說明會，董事長潘重良說，今年營收趨勢為逐季成長，明年一定更好，內部正評估在歐洲設立據點，辦公室可能落腳德國德勒斯登，倉庫可能設在捷克。聯合報記者／尹慧中 攝影
半導體材料通路商崇越科技今天召開法人說明會，董事長潘重良說，今年營收趨勢為逐季成長，明年一定更好，內部正評估在歐洲設立據點，辦公室可能落腳德國德勒斯登，倉庫可能設在捷克。聯合報記者／尹慧中 攝影

半導體材料通路商崇越科技今天召開法人說明會，董事長潘重良說，今年營收趨勢為逐季成長，明年一定更好，內部正評估在歐洲設立據點，辦公室可能落腳德國德勒斯登，倉庫可能設在捷克。

潘重良提到，崇越科技第2季在南韓設立營運據點，原因之一是為了經營中古設備翻新和販賣，在南韓可以接觸三星、海力士等廠商，再往中國市場開發，只有很少部分的中古設備會引進台灣。

法人關注美國降息影響，他表示，降息最主要是刺激經濟成長及對應不景氣，現在還看不出相關跡象。崇越科技不只是在現有產品增加銷售，對於新材料和新應用都有陸續開發，例如CoWoS先進封裝陸續推出新材料，2025年展望非常樂觀，一定會比今年好。

法人詢問毛利率能否維持上半年約14%水準，潘重良認為，應該有機會延續到今年底，因為海外工程的獲利率比較好，部分專案的毛利率超過20%。

崇越科技今年第2季合併營收達新台幣137.9億元，季增15.6%，年增14.4%，創歷史同期新高；歸屬母公司稅後淨利10.2億元，季增31.7%，年增52.4%，改寫單季新高，每股盈餘5.41元，也創單季新高。

上半年崇越科技累計合併營收257.2億元，年增4.8%，創歷史同期次高；歸屬母公司業主淨利17.96億元，年增27.4%，每股盈餘9.52元，改寫同期新高。

崇越科技 營收

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