快訊

9條國道客運路線申請調整票價通過 最高漲幅曝光

非洲M痘疫情擴大！國際公衛緊急事件怎麼防

憋不住了？川普稱挑選范斯「糟糕的選擇」 前幕僚爆料：他瀕臨失控

Google Pixel 9 Pro電信預購成績出爐 這款最搶手

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

Google宣布推出Google Pixel 9系列手機，中華電（2412）及台灣大（3045）也宣布展開預購，中華電信14日宣布限量預購已經額滿，Google Pixel 9 Pro XL機型最受歡迎。台灣大15日也指出，Google Pixel 9 Pro XL預購占5成，為最熱門機款。

台灣大表示，自14日在myfone實體及網路門市開放Google Pixel 9 Pro系列預購，並祭出專案價最低0元起、VIP用戶續約最高折5,000元、舊換新最高折3,000元、網路門市預購送千元mo幣及電子禮券，還有預購最高送Google最新發表藍牙耳機Google Pixel Buds Pro2等優惠，以回饋谷粉支持。

根據台灣大哥大數據統計，Google Pixel 9 Pro XL 預購占5成，為最熱門機款；容量以256G最多，占比9成；顏色則是以「曜石黑」最搶手、「陶瓷米」次之；首次引進台灣的摺疊機Pixel 9 Pro Fold也表現亮眼，以容量256G的陶瓷米為最多人預購、占比8成。

Google Pixel 手機

延伸閱讀

整合AI功能！Pixel Buds Pro 2更聰明 雙尺寸Pixel Watch 3主打健身、跑者需求

NCC 再開罰300萬 台灣大發聲明喊無奈

Google摺疊手機來了！Pixel 9 Pro Fold官網預購送AI功能進階版再回饋11,800元

Google AI手機來了 台廠樂 鴻海、穩懋等營運添動能

相關新聞

輝達晶片危機靠誰解圍？ 驗證、測試相關族群成最大贏家

晶片改版被誤解成晶片瑕疵的烏龍事件，隨著事實慢慢明朗，加上透過更嚴謹的測試流程，驗證、測試相關族群成為替輝達解決疑難雜症的最大贏家！

SEMICON Taiwan 2024 下月登場 揭櫫半導體技術風向球

半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展集結最完整陣容的半導體供應鏈與最先進的半導體產業技術內...

董座利明献：東元轉型聚焦4面向 台灣綠電能源要多元化

東元董事長利明献今天下午表示，台灣能源供應和綠電布局需要多元化，東元將轉型為工業電氣化整合商，聚焦核心競爭力、高毛利產品...

崇越科技：今年逐季成長 歐洲辦公室擬落腳德國

半導體材料通路商崇越科技今天召開法人說明會，董事長潘重良說，今年營收趨勢為逐季成長，明年一定更好，內部正評估在歐洲設立據...

台積電強攻AI！桃園龍潭急徵CoWoS技術員 做2休2令人稱羨待遇曝光

全球晶圓代工龍頭、半導體「護國神山」台積電向來薪資待遇、員工福利佳，是不少人夢想進去的公司，…

東元董座利明献曝轉換跑道契機 指大股東有共識：沒有折衝協調問題

機電大廠東元董事長利明献今天下午表示，擔任東元董事長3個月，並沒有在大股東之間折衝協調利益的問題，一切按照公司治理原則運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。