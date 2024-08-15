Google Pixel 9 Pro電信預購成績出爐 這款最搶手

Google宣布推出Google Pixel 9系列手機，中華電（2412）及台灣大（3045）也宣布展開預購，中華電信14日宣布限量預購已經額滿，Google Pixel 9 Pro XL機型最受歡迎。台灣大15日也指出，Google Pixel 9 Pro XL預購占5成，為最熱門機款。

台灣大表示，自14日在myfone實體及網路門市開放Google Pixel 9 Pro系列預購，並祭出專案價最低0元起、VIP用戶續約最高折5,000元、舊換新最高折3,000元、網路門市預購送千元mo幣及電子禮券，還有預購最高送Google最新發表藍牙耳機Google Pixel Buds Pro2等優惠，以回饋谷粉支持。

根據台灣大哥大數據統計，Google Pixel 9 Pro XL 預購占5成，為最熱門機款；容量以256G最多，占比9成；顏色則是以「曜石黑」最搶手、「陶瓷米」次之；首次引進台灣的摺疊機Pixel 9 Pro Fold也表現亮眼，以容量256G的陶瓷米為最多人預購、占比8成。