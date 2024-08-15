快訊

9條國道客運路線申請調整票價通過 最高漲幅曝光

非洲M痘疫情擴大！國際公衛緊急事件怎麼防

憋不住了？川普稱挑選范斯「糟糕的選擇」 前幕僚爆料：他瀕臨失控

第2季DRAM產業營收季增24.8% 研調上修第3季合約價漲幅

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
集邦調查，受惠主流產品出貨量擴張帶動多數業者營收成長，2024年第2季整體DRAM產業營收229億美元，季增24.8%。價格部分，第2季合約價維持上漲，第3季因地緣政治等因素，預估conventional DRAM合約價漲幅將高於先前預期。路透
集邦調查，受惠主流產品出貨量擴張帶動多數業者營收成長，2024年第2季整體DRAM產業營收229億美元，季增24.8%。價格部分，第2季合約價維持上漲，第3季因地緣政治等因素，預估conventional DRAM合約價漲幅將高於先前預期。路透

根據TrendForce調查，受惠主流產品出貨量擴張帶動多數業者營收成長，2024年第2季整體DRAM產業營收229億美元，季增24.8%。價格部分，第2季合約價維持上漲，第3季因地緣政治等因素，預估conventional DRAM合約價漲幅將高於先前預期。

觀察Samsung、SK hynix和Micron第2季出貨表現，皆較前一季增加，平均銷售單價方面，三大廠延續第1季合約價上漲情勢，加上台灣4月初地震影響，及HBM供不應求、催化DRAM買方轉為積極採購，第2季合約價最終調漲13%至18%。

TrendForce表示，2024年第2季Samsung受惠於平均銷售單價季增17~19%，位元出貨量也小幅增加，帶動DRAM營收成長至98.2億美元，季增22%，市占維持第一。

SK hynix則因HBM3e產品通過認證、出貨放量，帶動位元出貨季增超過20%，營收大幅增加至79.1億美元，季增幅高達38.7%。

Micron第2季的營收較上季增加14.1%，為45億美元，雖然售價微幅下降，但位元出貨量季增達15%至16%，但由於Micron第2季積極去化低價的1beta nm DDR5次品庫存，整體表現落後兩大同業。

在各廠獲利部分，由於DRAM合約價上漲，原廠產能利用率已恢復滿載、認列庫存跌價損失迴轉，及DDR5、HBM等高價產品出貨比重提升，各原廠第2季持續保持獲利。其中，Samsung營益率自上季的22%增加至37%，SK hynix從33%增至45%，Micron則因為HBM產品貢獻度較低，營益率僅從6.9%回升至13.1%。

觀察台廠第2季表現，南亞科（2408）在consumer DRAM的終端銷售動能放緩，出貨量小幅下降，但因平均單價上揚，營益率從-30.7%改善至-23.4%。

華邦電（2344）因小幅調漲高容量產品合約價，平均銷售價格成長24~26%，加上高單價的低容量產品出貨比例高，帶動營收季增3.7%，達1.68億美元。

力積電若只計算其生產的consumer DRAM營收，第2季則季減約13.5%，若加計代工營收則季增2.2%，反映代工客戶積極儲備庫存。

第3季DRAM合約價上修，反映地緣政治因素，TrendForce表示，多數DRAM原廠甫於2024年7月下旬和PC OEMs及CSPs議定第3季合約價，結果顯示漲幅皆高於預期。TrendForce據此上修conventional DRAM第3季合約價漲幅為8~13%，較原預估值提高約5個百分點。

TrendForce指出，自第2季開始，中系CSPs因擔憂美國政府對其AI晶片記憶體採購推出新一波制裁，皆積極備貨，導致採購規模較去年同期翻倍，激勵DRAM原廠鎖價喊漲。這種情況對美系CSPs的採購談造成壓力，讓美系業者也必須上修採購價。而server DRAM價格漲幅上調，同樣有利於刺激PC DRAM合約價的商談氣氛。

此外，為趕在HBM3e產品通過驗證後及時出貨，Samsung先已在工廠投片生產HBM3e晶圓，此舉將排擠2024年下半年1alpha nm製程的DDR5排產。各原廠近期逐步完成2025年度的產能規劃，其中，HBM生產比重較高的SK hynix及Samsung都將出現HBM3e排擠DDR5的情況，預期未來幾季DRAM價格將難以回落。

DRAM 晶片 營收 記憶體

延伸閱讀

Q2 DRAM產業營收季增24.8% 集邦上修Q3合約價漲幅

路透：為防美推新限制措施 華為等陸企囤積三星HBM晶片

救晶圓代工！英特爾挖角這名大將…陸行之批「不如找台積電退休高層」

南亞科、華邦 迎復甦商機

相關新聞

輝達晶片危機靠誰解圍？ 驗證、測試相關族群成最大贏家

晶片改版被誤解成晶片瑕疵的烏龍事件，隨著事實慢慢明朗，加上透過更嚴謹的測試流程，驗證、測試相關族群成為替輝達解決疑難雜症的最大贏家！

SEMICON Taiwan 2024 下月登場 揭櫫半導體技術風向球

半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展集結最完整陣容的半導體供應鏈與最先進的半導體產業技術內...

董座利明献：東元轉型聚焦4面向 台灣綠電能源要多元化

東元董事長利明献今天下午表示，台灣能源供應和綠電布局需要多元化，東元將轉型為工業電氣化整合商，聚焦核心競爭力、高毛利產品...

崇越科技：今年逐季成長 歐洲辦公室擬落腳德國

半導體材料通路商崇越科技今天召開法人說明會，董事長潘重良說，今年營收趨勢為逐季成長，明年一定更好，內部正評估在歐洲設立據...

台積電強攻AI！桃園龍潭急徵CoWoS技術員 做2休2令人稱羨待遇曝光

全球晶圓代工龍頭、半導體「護國神山」台積電向來薪資待遇、員工福利佳，是不少人夢想進去的公司，…

東元董座利明献曝轉換跑道契機 指大股東有共識：沒有折衝協調問題

機電大廠東元董事長利明献今天下午表示，擔任東元董事長3個月，並沒有在大股東之間折衝協調利益的問題，一切按照公司治理原則運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。